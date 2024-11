El alcalde de Ponferrada confirma que el tráfico no circulará por San Andrés y no habrá expropiaciones en el casco antiguo

El Ayuntamiento de Ponferrada confirmó hoy que el tráfico no circulará por San Andrés y no habrá expropiaciones en el casco antiguo para acometer la obra de semipeatonalización de la Avenida del Castillo. Así lo dijo hoy el alcalde de la ciudad, Marco Morala, al final del pleno de la corporación municipal, a la que acudieron los vecinos. La Asociación del Casco Antiguo solicitó intervenir en la sesión plenaria, algo que Morala rechazó alegando que la solicitud no se ceñía a ningún punto del orden del día. En todo caso, “en beneficio de todos”, el regidor accedió a atender a los vecinos al finalizar la sesión.

El alcalde respondió a todas la preguntas que los ciudadanos les hicieron llegar y aseguró que “no se va a meter por el barrio de San Andrés el tráfico y la Ronda Sur no cruzará el barrio, sino que lo bordeará”, afirmó.

Por otro lado garantizó que tampoco habrá expropiaciones y afirmó que “las puertas de la Alcaldía están abiertas para atender a todos lo que quieran acudir”. “Se darán todas las explicaciones que sean necesarias”, dijo. “El proyecto siempre ha estado claro y queremos mejorar los barrios”, continuó el alcalde.

En cuanto a la derivación del tráfico por el barrio de San Andrés, Morala explicó que en la primera presentación no se dieron detalles y estos se ofrecieron a posteriori. “Quizá habría que haberlo explicado bien desde el principio. Se va a empezar ya con las intervenciones en Hermanos Pinzón y Don Pelayo y trabajando intensamente en la Ronda Sur, de la que habrá novedades en el primer trimestre de 2025”, terminó.

Mientras, el teniente de alcalde, Iván Alonso, asumió que “quizá” hubo un error de comunicación con los vecinos, aunque matizó que hubo una intervención “malintencionada” por parte del PSOE, quien no acudió a la presentación y enseguida habló del desvío del tráfico por el barrio de San Andrés. “Si hubo algún error de comunicación, lo sentimos”, dijo Iván.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, Luciano Arias, exigió “por escrito” estos compromisos y lamentó que durante un mes “no se nos haya informado de nada”. “Vengo a manifestar la falta de información que hemos tenido a lo largo de este mes hasta ahora. Nos oponemos totalmente a cualquier proyecto de obra en el casco antiguo que hemos conocido a través de los medios de comunicación, pero queremos una copia del proyecto, la memoria descriptiva, las bases legales, el presupuesto y origen de la financiación. Queremos mejoras en el barrio de Las Quintas y San Andrés y la calle del Rañadero, menospreciada durante años. Hacemos hincapié en la recuperación de esa calle”, dijo Arias.

En todo caso los vecinos se van “relativamente contentos” y esperarán a que se les respondan a todo y les reciban. “Estamos contento con las respuestas del alcalde”, afirmó Arias.

Desde el grupo municipal Vox, su portavoz, Patricia González, pidió a los vecinos “que no se crean nada, aunque se lo den por escrito”, y criticó que después de la presentación de ese proyecto “a bombo y plantillo” en el Castillo de los Templarios “ahora se d marcha atrás”.

También el portavoz del PSOE, Olegario Ramón, lamentó que durante este mes “no se haya hablado con los vecinos y haya sido necesario llegar hasta aquí”, a la vez que criticó la marcha atrás en ese proyecto. “Al impulsor de esta obra y, tras este cambio, ¿se le va a cesar?”, preguntó Ramón. Morala insistió que no se va a cesar a nadie.