El PP condena el golpe de estado de 1936 y la dictadura franquista

El pasado Martes Santo, PP y Vox registraban en las Cortes la proposición de ley de Concordia en Castilla y León, para "desarrollar" en la Comunidad, en palabras del presidente Mañueco, la norma estatal de Memoria Democrática que Sánchez y su Gobierno pactó con EHBildu, los herederos de ETA.

Una iniciativa que el jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido también con vehemencia, precisamente ayer en la primera sesión plenaria de control a la Junta, cuando aseguraba que esta ley de Concordia no solo sigue las recomendaciones de la Unión Europea y respeta la Constitución, sino que, además, mejora la atención a "todas las víctimas" y con más derechos,

Para la oposición socialista y la extrema izquierda de Unidas Podemos esta Ley de Concordia de PP y Vox "blanquea" al Franquismo, y han denunciado que se trate

con esta norma de igualar a las víctimas y los verdugos de la dictadura y a quienes dieron el golpe de Estado y quienes defendieron la democracia. Además, tanto PSOE como la formación morada que lidera Pablo Fernández han denunciado que no se incluya en el texto de la ley ninguna condena a la Dictadura y al Franquismo, algo que el presidente de la Junta contestó que no se ha introducido porque es algo "evidente" acudiendo además al sabio refranero popular para afirmar que por ello, "lo obvio no necesita glosa".

Pues con estos precedentes, y con la intención del Gobierno de España de frenar esta Ley de Concordia en Castilla y León y en otras regiones como la Comunidad Valenciana o Aragón, anunciando que si se aprueban acudirán al Tribunal Constitucional, y mientras Sánchez hace campaña electoral para las elecciones vascas acudiendo al Valle de los Caídos, ahora de Cuelgamuros, en Madrid, para fotografiarse con los huesos y restos de víctimas de la Guerra Civil, en este caso y por error de su equipo, del bando nacional, las Cortes han debatido esta mañana una proposición no de Ley impulsada por el PSOE que pedía a la Junta una condena del golpe de estado de 1936 y la posterior dictadura franquista, y que se muestre solidaridad y reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil Española y a quienes padecieron persecución, violencia o muerte en ese periodo, entre otras cuestiones que incluye la iniciativa socialista, como colaborar con asociaciones de recuperación de la memoria histórica en la reparación, defensa y restauración de los derechos de las víctimas o potenciar la investigación histórica.

Durante el debate de la PNL, el Grupo Parlamentario Popular ha anunciado por boca del procurador Ramiro Ruiz Medrano, que los populares van a votar a favor de la iniciativa del PSOE. En su exposición, Medrano hacía un alegato “contra la división y el enfrentamiento” y frente al “ruido político” que, en su opinión, ha buscado con las críticas a un texto, el de la ley de concordia, que se debatirá y “se podrá mejorar con la participación de todos los grupos”.

Por su parte, el portavoz del PSOE en las Cortes, Luis Tudanca, fue el encargado de defender el texto de la moción que busca “cerrar por fin las heridas” con un trabajo solicitado a la Junta para “mostrar su solidaridad y reconocimiento a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista y colaborando con sus familias para que sus restos reciban el destino digno”, de la perspectiva de la “restitución y la memoria”.

Pirámide de los italianos

Por otro lado, durante el pleno se ha debatido y rechazado una moción del PSOE que pedía a la Junta la resignificación de la Pirámide de los Italianos, mausoleo levantado en 1939 en Burgos en recuerdo de los soldados italianos que cayeron defendiendo al bando nacional y que hace unas semanas ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en Castilla y León.

Los grupos PP y Vox han votado en contra de la iniciativa parlamentaria, entre otras cosas, porque esta resignificación recae sobre el propietario, en palabras del procurador de Vox José Antonio Palomo.

Desde el PSOE, el procurador José Ignacio Martín Benito, lamentaba que PP y Vox "anhelen con nostalgia" la época de "las banderas ondeando y los brazos al alto" y que les "importe un pimiento" la historia. "Están más preocupados en confundir y en olvidar que en recordar", finalizaba Benito