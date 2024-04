Mañueco ve otra "cortina de humo" de Sánchez su amenaza de llevar la Ley de Concordia al Constitucional

La Ley de Concordia que hace una semana justamente registraban en las Cortes regionales los grupos parlamentarios de PP y Vox, sigue copando la actualidad informativa en Castilla y León en materia política, sobre todo después de que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunciara ayer que el Gobierno de España llevará al Tribunal Constitucional esta norma si finalmente se aprueba.

La Ley ya ha iniciado su trámite parlamentario y populares y conservadores tienen pensado sacarla adelante y aprobarla a finales del actual periodo de sesiones en el mes de junio, por lo que no será hasta esa fecha cuando el Ejecutivo de Sánchez recurra al Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde Pumpido y con mayoría "progresista".

Desde Castilla y León, por parte de Vox, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ya ha asegurado que no darán ni un paso atrás en esta Ley y que defenderán a España a y a la "verdadera concordia" hasta el final, mientras que del lado popular, el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones, recordaba ayer a los críticos que esta norma "responde a las reglas del juego democrático" y, por tanto, a la "soberanía parlamentaria".

Al respecto, aseguraba que cada gobierno puede hacer lo que crea oportuno con sus órganos legislativos porque las reglas así lo permiten, pero afirmaba que lo importante "es utilizarlas y no saltárselas", como en su opinión ha hecho el Gobierno de España con decisiones "que vulneran la Constitución", en alusión a la Ley de Amnistía, aprobada en el Congreso de los Diputados.

Pero faltaba de escuchar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco habar sobre esta ley que está siendo muy criticada desde la izquierda y extrema izquierda de la Comunidad, desde donde ha acusado al jefe del Ejecutivo regional de "resucitar" el Franquismo, entre otras cosas, además de "arrodillarse" a los mandatos de Vox.

Mañueco se ha referido a este tema este mediodía antes de entrar a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP presidido por Feijóo, coincidiendo con los dos años de su llegada a la dirección de la nave popular.

A su llegada a la sede de Génova, el líder del PP en Castilla y León atendía a la prensa y, en primer lugar, ponía en valor las expectativas "tan grandes" que el político gallego ha dado al partido desde su desembarco, y apuntaba que se ha convertido en en el líder político referencia de la moderación, la eficacia y la gestión del país.

Asimismo, trasladaba su apoyo a los candidatos del PP vasco y catalán, Javier de Andrés y Alejandro Fernández, respectivamente, a las próximas elecciones en ambas regiones, y confirmaba que estará presente en algún acto de las elecciones vascas dentro de poco.

Después, Mañueco entraba en materia acerca de la Ley de Concordia, y ante la pregunta de una periodista de si consideraba que el Franquismo es una dictadura, Mañueco contestaba de forma contundente que sí, porque además así lo define la Real Academia de la Lengua en el diccionario.

Y a la repregunta de la periodista sobre el por qué en el texto de la Ley de Concordia de Castilla y León no se ha introducido la palabra dictadura para referirse al Franquismo, una de las cuestiones más criticadas por los comunistas de Podemos y la izquierda del PSOE, el presidente de la Junta aseguraba que no se ha introducido porque es algo "evidente" y acudía al sabio refranero popular para afirmar que por ello, "lo obvio no necesita glosa".

Acto seguido, Mañueco se lanzaba a la yugular de Sánchez y el PSOE para denunciar que la amenaza del Gobierno de llevar al Constitucional la Ley de Concordia de la Región no es más que otra "cortina de humo" que han puesto sobre la mesa "para tapar sus escándalos" de corrupción política y económica en la ley de amnistía y el caso "Koldo". El líder de los populares recordaba que la amnistía es el ataque más grave a la democracia que se ha perpetrado en la historia moderna de España, y advertía que no entrarán en su juego y que seguirán enunciando las incorrecciones del PSOE y del Gobierno.

También echaba en cara Mañueco que nadie del Gobierno de España, ni Sánchez ni ningún ministro quiera recibirle para hablar de todas las cuestiones pendientes, también Ángel Víctor Torres para hablar si hace falta de la Ley de Concordia, y apuntaba al respecto que a él no le ofenden por no recibirle, porque lo que están haciendo es ofender es a todos los castellanos y leoneses.

Finalmente, el presidente de la Junta recordaba que en Castilla y León se aprobó hace unos años una ley de memoria histórica que desarrollaba a la estatal, y que ésta norma se modificó después por una de Memoria Democrática "bochornosa" pactada con los amigos de los terroristas, en alusión a EH Bildu. Al respecto, Mañueco dejaba claro también que lo que se está haciendo ahora en Castilla y León con la Ley de Concordia es desarrollar a nivel regional esa ley de memoria democrática que el Gobierno de Sánchez acordó con los amigos de la ETA.