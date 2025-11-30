Al arduo rescate de cuatro montañeros con síntomas de hipotermia en Gredos

Cuatro montañeros han sido rescatados esta madrugada, con síntomas de hipotermia, en la Sierra de Gredos, por parte del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de El Barco de Ávila, dentro del término municipal de Navalperal de Tormes (Ávila).

Los montañeros avisaron a la Guardia Civil, sobre las 5:00 de la madrugada, de que se encontraban en dificultades debido a las adversas condiciones meteorológicas, ha informado en nota de prensa el instituto armado.

Explicaron que se encontraban mojados y con síntomas de hipotermia a causa del viento, al ventisca y la nieve, y que pretendían vivaquear en la zona conocida como 'Cuerda del Cuento', a casi 2.400 metros de altitud.

Ante esta situación, fue activado el GREIM de El Barco de Ávila, en la vertiente norte de Gredos, cuyos integrantes se desplazaron hasta la Plataforma de Gredos, desde donde iniciaron la intervención a pie, sobre las 6.15 horas, a un grado de temperatura y fuertes rachas de viento, ventisca y nieve.

Esta situación meteorológica generaba una sensación térmica de varios grados bajo cero que, unida a la presencia de un palmo de nieve fresca, dificultaba la progresión, al ocultar el relieve y hacer el terreno extremadamente resbaladizo.

Tras una compleja marcha por zonas expuestas y rampas de nieve helada, los especialistas en montaña de la Guardia Civil localizaron sobre las 8.50 horas de este domingo a los montañeros que se encontraban ilesos, aunque con síntomas de hipotermia en manos y pies.

Por ello, se les proporcionó ropa de abrigo y bebida caliente, iniciándose de manera inmediata el descenso, con el objetivo de favorecer la recuperación térmica mediante el movimiento.

La niebla y las condiciones del terreno complicaron una bajada en la que el equipo consiguió trazar una ruta segura, evitando los tramos más helados.

Sobre las 10.30 horas, el grupo alcanzó la Plataforma de Gredos, donde los montañeros tenían estacionado su vehículo y tras comprobar que se encontraban en buen estado y no necesitar asistencia médica, continuaron por sus propios medios, de manera que el rescate finalizó a las 12.00 del mediodía de este domingo.

Derrumbe en la Ruta del Cares

Por otro lado, un derrumbe ha obligado este domingo al corte total de la Ruta del Cares, en el corazón del Parque Nacional de Picos de Europa.

El desprendimiento se ha producido en el paraje de 'La Viña', en la vertiente asturiana de Picos de Europa, a unos cinco kilómetros de la localidad de Poncebos -distancia similar si la ruta se inicia desde Caín-, según ha informado el parque nacional.

El derrumbe ha afectado al canal de la central de Camarmeña y ha provocado su desbordamiento, lo que ha afectado al trayecto de la ruta.

Como consecuencia del desprendimiento, se ha procedido al corte total de la ruta para el tránsito de senderistas "hasta que se valore la situación y si se puede habilitar un paso provisional"