Arte al aire libre

La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce organiza, un año más, el curso de Pintores del Paisaje de Segovia que reúne a un representante de cada facultad nacional de Bellas Artes para disfrutar de un programa de actividades cuyo nexo común es la pintura al aire libre, con el requisito de haber cursado la asignatura de paisaje y haber terminado la carrera o estar en el último curso.

Así, este curso se reconoce como un encuentro de artistas que, en su origen, eran de la Cátedra de Paisaje de la Academia de Arte de San Fernando y, al final, se convirtió en una estancia de los mejores currículos en el Paular. Hace más de 100 años, en 1919, nació con el objetivo de vivir la pintura al aire libre y, en esencia, tal y como explica el coordinador del Curso de Pintores del Paisaje, Fernando Herranz, continúa siendo el mismo.

Se mantiene siendo una reunión de artistas que pintan y disfrutan al aire libre los paisajes de la provincia de Segovia, además de convivir con personas de otras facultades y otros orígenes bajo la tutela del director artístico Joaquín Millán, profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, que se extenderá desde mañana 29 de julio hasta el próximo 20 de agosto.

La edición 106 del Curso de Pintores del Paisaje acogerá a cerca de 15 alumnos y alumnas en la Casa de Espiritualidad de San Frutos donde se establece la residencia completa, ya que se trata de un curso pensionado, contando con un taller acondicionado para la labor de pintura al aire libre. Según explica Herranz, desde la Academia de San Quirce se trabaja para que se recupere la presencia de alumnos de facultades extranjeras “para internacionalizar el curso”.

El curso dará comienzo oficialmente mañana, 29 de julio, y se desarrollará hasta el próximo 20 de agosto, ampliando unos días la programación “algo que se venía pidiendo por parte de los alumnos” ya que se considera una actividad intensa “los pintores tienen la sensación de un estrés constante por el número de actividades”, destaca Herranz.

La primera semana, según detalla el coordinador, está dedicada al conocimiento, con algunas actividades abiertas al público y paseos con académicos, como el de Extramuros “donde se da un circuito al anillo verde de Segovia” y por el casco antiguo.

Programación

Para el público segoviano, en esta nueva edición del Curso de Pintores del Paisaje, se han programado diferentes ponencias a cargo de especialistas en la materia. Así, la programación comenzará el próximo jueves, 1 de agosto, con Nicolás Ortega y ‘El paisaje de la Sierra de Guadarrama y su imagen artística (literatura, fotografía, pintura)’ a las 13 horas en la Academia de San Quirce.

En el mismo lugar y a la misma hora, el lunes 5 de agosto, llegará la conferencia de José Francisco Martín Duque bajo el título ‘Nuevos Paisajes-Transformación humana del territorio. Interacciones entre ciencia, técnica y arte’. La programación continuará el jueves 8 con el artista pintor y medalla de oro en 2011 Pablo Merchante y su ponencia ‘No solo paisaje’.

Las exposiciones abiertas al público segoviano culminarán el 10 de agosto con la pintora y medalla de plata en 1988 Ninoska de Gracia y su conferencia ‘El paisaje a través del color’, también a las 13.00 horas en la Academia de San Quirce. Estas actividades, según indica Herranz, tendrán después consecuencias en los talleres que compartirán con los alumnos y alumnas del curso.

Además de las ponencias, como actividades internas, los participantes en el Curso de Pintores del Paisaje realizarán visitas guiadas a la Catedral, al Alcázar y, en la provincia, viajarán hasta los Jardines del Palacio Real de La Granja con Joaquín Riaza, quien dará explicaciones a nivel mitológico y, también, a las Hoces del río Duratón donde se acabará pintando cerca de la ermita de San Frutos. Por último, desde la Academia de San Quirce, siguen planeando una visita a uno de los pueblos rojos y negros, aún por confirmar.

La programación culmina, como todos los años, con la exposición colectiva que se inaugurará el viernes 16 de agosto y, en esta ocasión, a diferencia de las anteriores ediciones, se extenderá hasta el siguiente martes día 20 a las 21.00 horas “una demanda que escuchábamos mucho entre los visitantes”. Por último, a falta de concretar fecha, se prevé la concentración de los pintores para llevar a cabo la realización de un mural en el patio interior de La Cárcel- Centro de Creación “que esperamos poder inaugurar el lunes 19 de agosto a las 21.00 horas”.

Acogida

Dentro de la programación Herranz, como coordinador, destaca las ponencias, dos de ellas actualizadas que en anteriores ocasiones ya han estado presentes en la provincia y las dos restantes que serán basadas en la experiencia “donde se podrán dar a conocer conocimientos basados en el paisaje”. Asimismo, considera que la inauguración de la exposición colectiva “es un clásico en los agostos de Segovia de los últimos años”, aunque señala que cada una de las actividades en su momento lleva un aporte de conocimiento “especial”.

Por su parte, asegura que el curso de Pintores del Paisaje tiene “muy buena acogida”, tanto las actividades abiertas al público, donde los segovianos y las segovianas participan “sentimos el calor del público”, como en las cerradas a los pintores, “causan interés entre los vecinos de los pueblos de la provincia que se interesan por lo que estamos haciendo”.

Con todo ello, desde la coordinación y organización del Curso, consideran que ahora mismo a nivel nacional “es importante mantener este curso porque no hay otro igual” y aseguran que es “un curso centenario que mantiene la cultura del paisaje viva” que se encarga de aglutinar a representantes de las facultades “no hay ninguna beca igual”. Así, Herranz destaca que San Quirce se involucra a nivel intelectual con los pintores “un evento cultural de estas características es necesario mantener” y, aunque no sea una actividad mediática, “es un patrimonio cultural que no puede perder la ciudad de Segovia”, concluye el coordinador.