Así son las nuevas viviendas de calidad para jóvenes en Santa Marta de Tormes

Castilla y León sigue avanzando en su compromiso por facilitar vivienda a los ciudadanos, y especialmente para los jóvenes y así favorecer su emancipación, en un momento de escasez como el actual en toda España. La Junta ha iniciado las obras de construcción de 27 viviendas en bloque de promoción pública en régimen de venta para jóvenes en la localidad salmantina de Santa Marta de Tormes.

Una actuación, que cuenta con un presupuesto de adjudicación de 3.7 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, que se ubica en la Avenida de la Serna número 18 —en una parcela de 3.468 metros cuadrados cedida gratuitamente por el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes— y contempla la ejecución de un edificio distribuido en planta baja, dos plantas y bajocubierta. En su interior albergará 27 viviendas, con sus correspondientes trasteros y plazas de garaje, además de zonas ajardinadas y espacios libres en el resto de la parcela.

Las viviendas, con una superficie útil de 75 metros cuadrados y terrazas de 6, cuentan con salón-comedor y cocina integrados en un único espacio, dos dormitorios dobles y dos baños.

La actuación incluye tres tipologías de vivienda y se ha proyectado bajo los estándares de calidad del sello Tuya Vivienda, garantizando altos niveles de eficiencia con certificación energética tipo A.

El proyecto, además, se desarrollará en régimen de venta, con una bonificación del 20 por ciento para jóvenes menores de 36 años y bajo las condiciones generales de vivienda pública protegida de Somacyl, y cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses y reforzará la oferta de vivienda en esta provincia.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se mantiene firme en su estrategia de ampliación del parque público de vivienda, gestionando en la actualidad la construcción y rehabilitación de más de 3.000 viviendas en diferentes modalidades de venta bonificada para jóvenes y alquiler, distribuidas en 130 promociones en toda la Comunidad.

Solo en Salamanca están en desarrollo 180 viviendas públicas que se distribuyen así: