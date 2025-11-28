El squash protagoniza el fin de semana deportivo en Palencia

Palencia se convierte este viernes en la capital regional del squiash, de la mano del Open de Squash Ciudad de Palencia, torneo que toma el relevo de los tradicionales campeonatos de San Antolín, históricamente vinculados a las fiestas patronales de la ciudad.

Tras las obras de mejora realizadas en el Campo de la Juventud, que condicionaron la actividad deportiva en los últimos meses, el evento regresa renovado, con nuevas fechas y el firme propósito de consolidarse como una cita de referencia en el calendario nacional.

Con las instalaciones plenamente operativas, Palencia volverá a reunir a algunos de los mejores jugadores y jugadoras del panorama estatal. en categorías masculina y femenina.

Ambas pruebas se disputarán de forma simultánea desde hoy durante el fin de semana en las tres pistas del Campo de la Juventud.

El campeonato dará comienzo esta tarde, continuará el sábado 29 de 09:00 a 22:00 horas, y concluirá el domingo 30, jornada en la que se disputarán los encuentros por las distintas posiciones desde las 10:00 horas. Las finales de ambas categorías se celebrarán a partir de las 12:00 horas.

El Open, que cuenta con el apoyo institucional de la Junta y el Ayuntamiento de Palencia, repartirá 6.000 euros en premios entre los primeros clasificados.

El evento podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales de la Federación Española de Squash, que retransmitirá por streaming todos los encuentros.

Además, las finales del domingo se emitirán en directo en Televisión Castilla y León (CyL TV) a partir de las 12:00 horas.

Participación destacada

El Open de Squash Ciudad de Palencia 2025 contará con la presencia de deportistas de primer nivel nacional e internacional, entre ellos:

Edmon López (Cataluña), campeón de España Absoluto 2019. Mejor ranking mundial: nº 48; Borja Golán (Galicia), 17 veces campeón de España. Mejor ranking mundial: nº 5. Doble campeón de Europa; Marta Domínguez (Galicia), campeona de España 2021 y 2024. Mejor ranking mundial: nº 52. Medalla de bronce en los World Games. Actual nº 1 del ranking nacional; Sofía Mateos (Cataluña), número 4 de España y nº 116 mundial; y Hugo Lafuente (Cataluña), número 6 del ranking nacional.

También competirán algunos de los jugadores más destacados de Castilla y León como Paula Castrillo, actual nº 6 del ranking nacional; Aitor Zunzunegui, exintegrante de la selección española absoluta. Campeón de España sub-17 y sub-15; Mario Pedrosa, número 24 del ranking nacional. Exmiembro de la selección española en campeonatos de Europa y del mundo junior.