Un ajuste de cuentas por drogas está detrás del tiroteo de anoche en Burgos

La Policía Nacional de Burgos apunta a un ajuste de cuentas en el ámbito del tráfico de drogas como hipótesis principal del suceso ocurrido en la tarde ayer en el que un varón recibió cinco impactos de bala en la calle Vitoria de la capital burgalesa, según fuentes de la policía.

Desde los primeros momentos se estableció un dispositivo policial, que continúa en marcha, para controlar las principales vías de entrada y salida de la ciudad, cuyos investigadores trabajan para identificar y detener al presunto autor de los disparos por arma de fuero, cuya víctima se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Burgos en estado grave.

El presunto autor de los hechos utilizó un arma corta tipo pistola, quien disparó repetidamente a su víctima, de 47 años y nacionalidad dominicana, para, después, huir del lugar.

Entre las ropas de la víctima se encontraron cantidades menores de sustancia estupefaciente, confirmaron desde la Policía Nacional.