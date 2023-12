Ayala sobre el pacto PSOE-Bildu en Navarra: “Parece mentira que se hayan olvidado de todo lo que ha pasado en este país durante 40 años”

La alcaldesa de Burgos , Cristina Ayala calificó hoy de “lamentable” el pacto entre el Partido Socialistas (PSOE) y EH Bildu en Navarra. “Parece mentira que se hayan olvidado de todo lo que ha pasado en este país durante 40 años”, lamentó la edil, que respondió así a preguntas de los medios acerca de la moción de censura avanzada ayer por el PP, y si el Ayuntamiento de Burgos se plantea también presentar una al próximo Pleno.

Ayala afirmó que no es algo que “tengan pensado” y recordó que la ciudad celebró un Pleno la semana anterior y el próximo tendrá lugar el 29 de diciembre, aunque será Extraordinario, por lo que en él no caben “proposiciones ni mociones”. “En todo caso, sería para el Pleno de enero”, añadió.

“Para nosotros es tremendo que Bildu pueda gobernar un Ayuntamiento de la mano del PSOE. Parece mentira que hayan olvidado todo lo que ha pasado en el país durante 40 años. Me parece lamentable. Esa valoración política tenemos que hacerla, porque creo que es necesaria”, concluyó al respecto la edil burgalesa. Así lo afirmó durante la celebración de un desayuno informativo con medios de comunicación para hacer balance de los seis primeros meses de PP y Vox al frente del equipo de Gobierno municipal.

Preguntada acerca de las palabras de ayer del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente sobre este acuerdo entre PSOE y Bildu para para apoyar una moción de censura para desbancar a la actual alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, la edil afirmó que como alcaldesa de Burgos, “lo único que le interesa de Óscar Puente es su condición de ministro de Transportes”.

“Todo lo que le digo a Óscar Puente es que Burgos necesita la ayuda del Gobierno central para mejorar las infraestructuras de Burgos. No tengo ninguna intención de tener confrontaciones”, afirmó. “Como alcaldesa, señor ministro de Transportes le necesitamos para muchos temas, y en este marco le hemos escrito una carta. Si puede ser, venga para que vea directamente las necesidades de infraestructuras que tenemos en la ciudad”, afirmó dirigiéndose directamente a Puente.

“Prefiero no entrar en otras cuestiones que son de lucha política que, como alcaldesa de mi ciudad, no me compete”, concluyó al respecto de la comparación que hizo Puente del pacto de su partido en Navarra con los acuerdos de PP y Vox.

POr su parte, el presidente del PP, Benito Serrano, culpó de la desestabilización política que vive el país no solo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino también al resto de socialistas que le acompañan en la tarea de “blanquear” a partidos políticos como Sortu, que es “ETA” y no condena de forma tajante los actos terroristas que sus miembros cometieron".

Para Serrano alguien del PSOE debería de “dar un golpe encima de la mesa” porque de lo contrario, asumen y comparten la forma “poco ética” de sus dirigentes y que pasa por la máxima de que el fin justifica los medios.

“Yo pido que condenen el terrorismo y trabajen para que se esclarezcan los más de 300 crímenes que todavía quedan por resolver. Por encima de muchas cosas está la ética”, recalcó.

Asimismo, comprometió que el PP llevará a la Diputación y otros ayuntamientos una moción para mostrar su rechazo contra la moción de censura que presentará Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona para desbancar de la Alcaldía a Cristina Ibarrola (UPN).

“Presentar estas mociones es un deber moral porque Bildu está formado por un conglomerado de partidos como Sortu que es ETA. Se va a blanquear a unos señores que han matado a más de 1.000 personas. Creo que el PSOE ha traspasado una línea y alguien le debería de poner frente al espejo”, dijo par indicar que Pedro Sánchez ha hecho de la “necesidad una desvergüenza”.