El Ayuntamiento de Valladolid adjudica las obras de ampliación y mejora de tres Centros de Vida Activa por más de 3,3 millones de euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid dio hoy luz verde a tres actuaciones clave para reforzar y modernizar la red municipal de Centros de Vida Activa (CVA) del Ayuntamiento, dentro de la estrategia municipal de promoción del envejecimiento activo, la cohesión social y la sostenibilidad urbana. Las inversiones, que suman más de 3,3 millones de euros, permitirán la rehabilitación integral del edificio de la antigua Escuela de Arte de la calle Leopoldo Cano que albergará el CVA Zona Centro, la ampliación del CVA Arca Real y la sustitución de la cubierta del CVA Zona Este.

La primera de esas actuaciones la acometerá la UTE Inmeva Infraestructuras – Obras Hergón, por un importe de 2.687.746 euros (IVA incluido), con mejoras por valor de 152.038 euros a cargo de la empresa adjudicataria. El edificio, cedido al Ayuntamiento por la Junta de Castilla y León, será transformado en un moderno Centro de Vida Activa, Servicio de Estancias Diurnas y CEAS Zona Centro, destinado a la atención, acompañamiento y fomento del envejecimiento activo de las personas mayores del casco urbano central.

El proyecto, redactado por Ingeniería y Desarrollo Sostenible del Siglo XXI, contempla una intervención integral en las plantas baja, primera y sótano para mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética y la funcionalidad del inmueble, sin uso en la actualidad.

Entre las principales actuaciones se incluyen la creación de una Unidad de Atención Social con salas de convivencia, talleres, aulas de actividad física y espacios multiusos; la implantación de dos Unidades de Estancias Diurnas con capacidad para 30 personas; mejoras de accesibilidad universal, instalación de ascensor y eliminación de barreras arquitectónicas; y un nuevo vestíbulo de acceso a cota de calle y habilitación de aparcamiento accesible para transporte de usuarios.

Las obras se desarrollarán en dos fases: la primera, con una duración de diez meses, comenzará en diciembre de 2025 y finalizará en septiembre de 2026, mientras que la segunda se ejecutará a lo largo de 2027. El centro se pondrá en funcionamiento tras la finalización de la primera fase, en el primer trimestre de 2027.

Por otra parte, también se aprobó adjudicar la obra de ampliación del CVA Arca Real a la empresa Haral 12 Servicios y Obras, por un importe de 426.067 euros (IVA incluido). El proyecto, elaborado por el Servicio de Arquitectura y Vivienda municipal, contempla la adaptación de un local anexo al actual centro, en la calle Arca Real nº 42, con una superficie aproximada de 474 metros cuadrados, para la creación de tres nuevas aulas, un almacén, aseos adaptados y un distribuidor que mejorará la circulación interior.

La obra está prevista que comience en noviembre de 2025 y finalice en abril de 2026, y responde a la necesidad de ampliar las instalaciones ante la creciente demanda de actividades por parte de los usuarios del barrio.

Por último, se acordó la obra de sustitución de la cubierta del Centro de Vida Activa Zona Este, ubicado en la plaza del Biólogo José Antonio Valverde, nº 1, también a la empresa Haral 12 Servicios y Obras, por un importe de 256.631 euros (IVA incluido).

El proyecto, redactado por Álvarez y Mateo Arquitectos SLP, tiene como objetivo resolver los problemas de filtraciones que afectan al edificio desde 2019, mediante la instalación de una nueva cubierta metálica a cuatro aguas con pendiente del 10%, canalones de mayor sección y gárgolas adicionales para mejorar la evacuación de aguas pluviales. La intervención afectará a una superficie aproximada de 1.120 m², y se ejecutará entre noviembre de 2025 y enero de 2026, garantizando la estanqueidad y el confort de los usuarios del centro.