Bodegas De Alberto volverá a maridar vino y música durante la vendimia

Dado el éxito de la experiencia de 2022 Bodegas De Alberto repite este año la iniciativa de maridar vino y música durante la vendimia. Así, a lo largo del mes de septiembre, las catas musicales de las visitas Memoria Habitada y All yoy need is gold, incluidas en el programa de actividades especiales Vendimia 2023 de la Ruta del Vino de Rueda, permitirán a los visitantes degustar vinos como De Alberto ecológico, Finca Valdemoya Rosado, De Alberto sobre Lías o De Alberto Dorado al ritmo de las listas musicales de las que cada uno dispone en Spotify.

Esta oferta enoturística permite vivir un singular recorrido a través más de tres siglos de legado vitivinícola, desde las bodegas subterráneas del monasterio dominico del siglo XVII. Plantea un apasionante viaje que va desvelando al visitante los secretos de la elaboración de un vino histórico y emblemático para la Denominación de Origen Rueda: el De Alberto Dorado.

Galerías subterráneas y grandes bóvedas de cañón hechas de ladrillo recorren el subsuelo de Serrada a lo largo de más de un kilómetro, un tramo en el que descubrimos la memoria habitada de la bodega, viva durante más de tres siglos y que en un último periodo, desde 1941, es preservada como un tesoro cultural por Hijos de Alberto Gutiérrez, familia bodeguera ya en su quinta generación.

Bodegas De Alberto es una de las más antiguas de la Denominación de Origen Rueda. Situada en el antiguo Monasterio de San Pablo, ubicado en el municipio vallisoletano de Serrada, acerca a través de la visita Memoria Habitada su longeva y rica historia de más de 350 años y el proceso de elaboración de los vinos blancos, tintos y rosados, haciendo hincapié en su vino más especial y tradicional: el De Alberto Dorado, que se elabora de forma tradicional; en damajuanas al sol, con una metodología de crianza oxidativa y en solera en botas con vino madre de más de 80 años que convierten a la bodega en la única de la DO Rueda que lo ha mantenido desde su nacimiento en los años 40 de forma ininterrumpida.

Tras ese apasionante recorrido, Bodegas De Alberto ofrece a los visitantes una cata para degustar algunos de los vinos que elabora y , con motivo de la vendimia, la ambienta con las listas musicales creadas específicamente para cada uno de ellos. De esta manera, se van asociando a un género musical concreto que anima a sacar lo mejor de esos sabores. Las notas del vino suenan paralelas a las de la música, por lo que cada tipo de vino se puede vincular a un género musical concreto, según han puesto de manifiesto expertos como la Master of Wine Susan Lin o el estudio realizado por la Universidad Heriot Watt (Edimburgo) donde se constata la correlación entre los sentidos del gusto y el oído.

Maridaje de septiembre

Como primera propuesta de maridaje entre música y vino, Bodegas de Alberto presentará su Finca Valdemoya Rosado, un vino tranquilo, sofisticado y elegante, con aromas florales y frutales que recuerdan a los frutos rojos y a los pétalos de rosa, con música propia de las películas de Audrey Hepburn.

De igual manera, un vino joven y refrescante como el de Finca Valdemoya Frizzante Verdejo, irá acompañado de los últimos éxitos que suenan en todas las fiestas, mientras que con De Alberto Ecológico, un verdejo refrescante e intenso, en el que destacan sus aromas cítricos y de frutas blancas, con melodías únicas de los cantautores que han marcado una época en la historia de la música.

No será esta la única manera de ‘paladear’ esta particular experiencia de maridaje, pues los visitantes tendrán también la oportunidad de disfrutar de All you need is gold, la propuesta en la que De Alberto propone catar su verdejo Sobre Lías, su Fermentado en Barrica y el Dorado, otro de sus vinos fetiche, que no ha dejado de acumular reconocimientos. Para descubrir en qué consisten estos maridajes sonoros basta con entrar en Spotify – Bodegas De Alberto y descubrir la lista completa.

Del flamenco al rock pasando por la movida madrileña

En palabras de la CEO de la Bodega, Carmen San Martín, “dado que los mundos del vino y la música son tan propicios para asociar buenas sensaciones, en Bodegas de Alberto tuvimos clara la necesidad de vincular cada uno de los vinos que elaboramos a diferentes propuestas en forma de lista y que nos plantean un viaje sonoro en el que los sentidos evocan momentos inolvidables”.

Así sucede entre los amantes de la brisa marina y el flamenco, al que inevitablemente unimos las notas de sal de De Alberto Pálido Verdejo. La frescura que en boca que nos plantea Finca Valdemoya Frizzante nos lleva a escuchar los éxitos pop del momento, pero también hay un vino y una música para quienes añoran los 80 y esa movida madrileña que sonará al catar De Alberto Sobre Lías o De Alberto Fermentado en Barrica.

Al De Alberto Dorado le van muy bien ‘trajes’ sonoros cantados por grandes clásicos del rock como Queen o Rolling Stones. Pero si el visitante prefiere otros géneros, más melódicos, solistas como Leonard Cohen, Edith Piaf o Frank Sinatra amenizarán también unas catas que se convierten en algo más que en probar un vino.