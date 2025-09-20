Borja Suárez afirma que la Diputación de Burgos quiere ser “el gran motor de desarrollo de la provincia”

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, afirmó que la institución provincial “lleva tiempo queriendo ser el gran motor de desarrollo de esta provincia”, durante la celebración del Día de la Provincia que tuvo lugar en Villadiego con la participación de autoridades locales, autonómicas y representantes del tejido institucional, como el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

Suárez subrayó que la Diputación “es capaz de identificar cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones y la que también es capaz de poner de acuerdo a los ayuntamientos con el resto de administraciones que tienen mucho que decir como es la Junta de Castilla y León, como es el Gobierno de España”. Añadió que la provincia de Burgos “es rica, es ambiciosa, es de oportunidades, es el corazón de la comunidad de Castilla y León y tiene mucho que decir y que va a dar mucho que hablar en los próximos años”.

El presidente de la Diputación trasladó un mensaje de reconocimiento al municipalismo y destacó que “tenemos que proteger este legado, tenemos que proteger este patrimonio que también son los alcaldes, las alcaldesas, todos los corporativos, todos los pueblos de la provincia de Burgos”. “Así que es un día grande para la provincia, es un día grande también para la comunidad de Castilla y León y es un día grande para un ayuntamiento como el de Villadiego, que es el ejemplo a seguir”, aseguró.

En referencia al municipio anfitrión, Suárez destacó que Villadiego “es un ayuntamiento motor, que progresa, que no deja de transformarse, que cada año nos sorprende con nuevos equipamientos, con una economía saneada y marcando las reglas del juego, para lo que tiene que ser el desarrollo rural”. En este sentido, calificó como “un acierto” la elección de la localidad para celebrar este año el Día de la Provincia.

El acto contó con la presencia del consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, que señaló que “hoy es el día de Burgos, de sus vecinos, de sus alcaldes y el reconocimiento a la provincia de España que tiene mayor número de municipios y de alcaldes”.

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, junto a los consejeros Carlos Fernández Carriedo y Alejandro Vázqquez Ricardo Ordóñez Ical

Fernández Carriedo añadió que la jornada supone “un día del reconocimiento del presente, pero también de plantearnos los nuevos retos para los próximos años, cómo seguir consolidando los servicios públicos, mejorando la economía, seguir bajando impuestos o seguir fortaleciendo la conciliación de la vida laboral y familiar, por ejemplo, como elementos básicos para que Burgos siga avanzando, para que Castilla y León siga mejorando y que entre todos sigamos contribuyendo a una España mejor”.

En conclusión, el consejero portavoz aseguró que “ese es el día hoy, el de Burgos y de lo que Burgos puede aportar al mundo, que es muchísimo”, informa Ical.