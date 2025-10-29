Burgos recupera su milla urbana diez años después de estar considerada la mejor de España

Burgos recupera su milla urbana diez años después de estar considerada la mejor de toda España. La I ‘Milla Ciudad de Burgos’, que se celebrará en el Paseo del Espolón el próximo sábado, 8 de noviembre, está incluida en el calendario de la Federación de Atletismo de Castilla y León y fue presentada hoy por la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, acompañada por la concejala de Deportes, Carolina Álvarez, el presidente del Club de Atletismo Campos de Castilla, Benjamín Álvarez Furones, así como por los atletas internacionales Dani Arce y Lidia Campo.

La prueba, que se organiza bajo la dirección técnica del Club Deportivo Campos de Castilla-Universidad de Burgos (UBU), con el patrocinio del Ayuntamiento de Burgos, comenzará a las 10,45 horas y se desarrollará hasta las 13 horas sobre un circuito cerrado en el Paseo del Espolón dando tres vueltas hasta completar los 1,6 kilómetros de la milla, según explicó Álvarez Furones.

La participación máxima será de 30 atletas por cada una de las 16 categorías que recoge el reglamento, ya que para la categoría Élite, tanto masculina como femenina, la participación será por invitación de la organización. Por el momento, Furones avanzó la confirmación de Dani Arce, Lidia Campo, Jesús Gómez y Celia Antón, entre otros.

Las inscripciones se realizarán online a través del enlace habilitado en la página web www.runvasport.es. El plazo para realizar la misma finalizará el 5 de noviembre a las 21 horas. El presidente del Campos de Castilla-UBU desveló la gran expectación que ha despertado la prueba en el mundo del atletismo ya que “en tan solo cuatro horas se ha cubierto el cupo en diferentes categorías menores y que ya se trabaja con la Federación en la posibilidad de ampliarlo en algunas de ellas”.

También tuvo palabras de agradecimiento por parte de la ‘familia atlética’ por recuperar esta prueba diez años después y confió en que tenga continuidad en el tiempo. Sin embargo, lamentó: “Somos los hijos pobres de una familia rica” y añadió que “Burgos tiene grandes deportistas y tienen muy poca valoración e imagen en Burgos y tenemos que potenciarlo”.

En este sentido, Álvarez Furones valoró que “el hecho de que el Ayuntamiento revitalice las pruebas deportivas presentando una milla de este nivel que servirá, como ya lo hizo en su momento, de germen de nacimiento de grandes atletas como sucedió en su día con actuales figuras como Dani Arce, Lidia Campo o Eva Santidrian”. “ Y ahora que hay muchos niños en las escuelas de atletismo, que es espectacular, una prueba de este tipo es fundamental”, apostilló.

Dani Arce y Lidia Campo

El atleta internacional burgalés, Dani Arce, medalla de Bronce en el Europeo 2022, recordó que fue en la milla urbana de Burgos donde comenzó a competir y a verse “identificado con los atletas de élite, ya que puedes competir contra ellos”, al tiempo que reconoció que “te inspira en tu recorrido como futuro atleta de élite”. Por ello, reconoció que a esta prueba le tiene “mucha estima y cariño” y confió “en que pueda celebrarse muchos años”.

Por su parte, Lidia Campo, medalla de Bronce por equipos con España en media maratón en el Europeo de Roma, agradeció el esfuerzo de la organización para que se haga la primera edición de la ‘Milla Ciudad de Burgos’, así como al Ayuntamiento por su patrocinio. Así, relató que “cuando le contaron la posibilidad de que a lo mejor este 2025 íbamos a acabar corriendo por el Espolón me emocioné muchísimo porque la milla de Burgos es una carrera que siempre tenía marcada en rojo en el calendario cuando era jovencita”.

“Para mí era correr con ese elenco de atletas que Benjamín conseguía traer a Burgos y que consiguió ser una de las mejores millas de España”, subrayó. “Era correr con mis ídolos y que hayamos conseguido otra vez traerla a Burgos es para estar muy orgullosos”, añadió la atleta burgalesa.

Finalmente, la alcaldesa de la capital, Cristina Ayala, subrayó que la I ‘Milla Urbana Ciudad de Burgos’ marca “un paso más en las actividades de todo tipo que desde el Ayuntamiento estamos tratando de tener para animar en lo posible la vida de la ciudad”. Además, resaltó que “nace con un doble objetivo”.

Por un lado, precisó, “recuperar el pulso del atletismo popular y competitivo en nuestras calles y ofrecer también un nuevo escaparate para nuestros deportistas burgaleses de los que estamos muy orgullosos”. Por otro lado, añadió que esta prueba supone “llenar un espacio que había quedado vacío”. “Se recupera ese espíritu deportivo que caracterizaba a nuestra ciudad”, concluyó.