El burundés Rodrigue Kwizera y la keniana Mercy Chepkemoi ganan el Cross de Soria

El atleta burundés Rodrigue Kwizera y la keniana Mercy Chepkemoi han conseguido alzarse con la victoria en las categorías absolutas del Campeonato de Cross de Soria, sobre un recorrido de 8.000 metros en el Monte Valonsadero.

La prueba masculina partía con los africanos como favoritos por su gran historial de victorias y con un claro protagonista, el burundés Rodrigue Kwizera, que ha conseguido revalidar el título de campeón, con el que ya suma tres triunfos en Valonsadero, algo que hasta el momento solo había conseguido un corredor, emblema en tierras sorianas, como el ugandés Timothy Toroitich.

Los etíopes Wegene Addisu Chala y Ayele Tadesse, ambos con licencia española, han completado el podio de la carrera sénior masculina, consiguiendo el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Buena actuación también de los atletas españoles y europeos, cada vez con mejores tiempos y clasificaciones, aunque con una distancia considerable respecto a los africanos, que han liderado el recorrido en todo momento.

En categoría femenina, la burundesa Francine Niyomukunzi, principal favorita al podio tras ganar en Atapuerca y Amorebieta, ha dominado la prueba en el Cross de Soria junto con las tres kenianas, Diana Chepkemoi, de 17 años; su hermana mayor, Mercy Chepkemoi, dos años mayor, y otra Chepkemoi, en este caso Sharon, también de gran juventud y talento.

Una carrera que, tras un comienzo muy igualado del pelotón, ha dado un giro, en sus dos últimas vueltas, con una clara ventaja a favor de las cuatro africanas que han logrado poner una distancia importante dejando atrás al resto de corredoras.

A pocos metros de la línea de meta, la keniana Mercy Chepkemoi, de 19 años, ha realizado un excelente cambio de ritmo, suficiente para desequilibrar a la favorita, Francine Niyomukunzi, y alzarse con el oro en categoría sénior femenina contra toda previsión.

El podio lo han completado, en segunda posición, Niyomukunzi, y el tercer puesto ha sido para la keniana, Diana Chepkemoi de 19 años y hermana de la campeona.

La mejor marca española ha sido para la atleta soriana Marta Pérez, quien un año más ha completado una gran carrera consiguiendo mantener el ritmo de las africanas hasta casi el final del circuito, lo que evidencia la potencia y excelente forma física de la soriana que ha cruzado la meta en quinta posición, seguida de la bilbaína, Cristina Espejo, en sexta.

El Cross de Soria, en su 30º aniversario, ha contado con gran afluencia de público que se ha desplazado hasta el Monte Valonsadero para disfrutar de cerca de todas las carreras que forman este evento y hasta el que también se han desplazado diferentes autoridades locales y provinciales así como el atleta soriano bicampeón olímpico, Abel Antón, que no falta nunca a esta cita anual en un lugar que el atleta ha calificado como su "santuario".

Soria ha sido la tercera estación del circuito ADOC Be Plus 2024-2025 y será, tras Amorebieta y Quintanar de la Orden, el primer cross en el que el presidente Manuel Blanco ha hecho entrega de los trofeos Be Plus a los primeros españoles absolutos en meta, tanto en categoría masculina como femenina, en este caso, Nassim Hassaous Garcia y Marta Pérez.

Antón ha reiterado que el gran trabajo de la organización es "la clave del éxito del Cross de Soria" que cada año cuenta con un nivel más alto y que según ha asegurado, como soriano, "siempre tenemos la esperanza de que llegue el oro de Marta Pérez".

El Cross de Soria, incluido entre los 16 eventos organizados por la Asociación de Organizadores de Carreras de CAmpo a través, ha reunido en su 30 edición a unos 1.200 atletas, con una participación "mayor de lo esperado" debido a la proximidad del evento con el Cross Internacional de Italia que se celebra el próximo fin de semana.