Buscan desde anoche a un hombre de 80 años desaparecido de la residencia de personas mayores de Tábara (Zamora)

La Guardia Civil estableció anoche un nuevo dispositivo DByLDES para buscar a un hombre de 80 años que vive en la residencia de personas mayores de Tábara (Zamora).

Manuel C. A. mide 1,65 metros de altura, tiene el pelo blanco y es de complexión delgada. Vestía una chaqueta de color beige, camisa de cuadros azules y grises, pantalón oscuro y zapatos marrones.

La Comandancia de la Guardia Civil de Zamora estableció el dispositivo de búsqueda nada más conocerse la desaparición de la persona sobre las 20.35 horas de ayer, en el que participan varias patrullas de Seguridad Ciudadana, la Usecic, el Equipo Pegaso y la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía, además de estar en prealerta otras unidades. El dispositivo está coordinado por el sargento comandante del puesto de Tábara.

Se trata de la segunda persona desaparecida en apenas 24 horas. La Guardia Civil busca desde anteayer a Antonio, de 63 años, quien podría estar usando un vehículo marca Peugeot, modelo 307, de color rojo y matrícula 7405DTG. El último lugar donde fue avistado ese coche fue en el entorno de Carbellino de Sayago.