Marlaska, bajo sospecha: "¿En qué se ha gastado Interior el dinero de los policías?

Las plantillas de la Policía Nacional de toda España están en una situación límite por el colapso de las cajas pagadoras. No hay dinero para dietas de alojamiento y desplazamiento, no hay fondos para sufragar los gastos básicos de las comisarías y mucho menos para reparaciones, por muy urgentes que sean... y la única justificación que reciben los agentes desde la Dirección General de la Policía (DGP) y el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, es que todo sucede porque no se han aprobado los Presupuestos para 2025 y las cuentas públicas están prorrogadas.

Sin embargo, este argumento no se sostiene. Desde la Confederación Española de la Policía (CEP) explican que los presupuestos de la DGP incluyen una partida en concepto de indemnizaciones por razón de servicio. De aquí, sale el dinero para pagar las dietas, el transporte, los traslados, los anticipos y otras indemnizaciones. Y si bien no hay presupuestos, la cantidad destinada para este año era la misma que en 2024: 52,76 millones de euros, por lo que no se entiende que ese año no hubiera problemas y este año se produzca un colapso de estas dimensiones.

Y tampoco surgieron este tipo de contratiempos en años anteriores, con cifras muy similares: 52,8 millones en 2023; 51,3 millones en 2022; 53,4 millones en 2021 o 56,2 millones en 2020. Por todo ello, desde este sindicato policial se preguntan "¿en qué se ha gastado el Ministerio del Interior el dinero?". Durante meses, los agentes han denunciado que la ausencia de liquidez en las cajas pagadoras, les obliga a adelantar dinero de su bolsillo para pagarse el alojamiento y la manutención en los desplazamientos oficiales.

Marlaska "se lava las manos"

"Basta ya de incompetencias", exigen desde la CEP, que asegura que el tiempo de las excusas y las promesas ya se ha superado, por lo que Interior y la Dirección General deberían poner fin a este despropósito. "Si ellos van en coche oficial; si ellos no pagan un solo euro de alojamiento y manutención (y no duermen en pensiones ni comen bocadillos o menús de 12 euros); si ellos no tienen que rascarse el bolsillo para viajar... no se puede permitir ni un minuto más que se siga ofendiendo la inteligencia y la profesionalidad de todo un Cuerpo", aseveran.

El último ejemplo de "este despropósito" ha tenido en lugar en Vigo, donde han acudido varias unidades de la Policía Nacional para participar en los actos previos y centrales de los Santos Custodios. Allí, los agentes han estado a merced de la buena voluntad del hotel en el que se alojan que, "portándose de diez", ha permitido que el pago se difiera. Y, mientras el "peor ministro de la democracia (Marlaska) se lava las manos", los agentes viven con angustia cualquier viaje oficial para el que no hay dinero.

Desde la Comisaría General de Seguridad Ciudadana insisten, según apuntan desde la Confederación Española de la Policía, en que el dinero "debe llegar" y que hay "once millones de euros a punto de ser ingresados" en estos días. Pero esta situación es insostenible, "así no se puede estar, no es serio", subrayan los agentes. Porque ningún policía debería tener que sufragarse un viaje de trabajo y menos por la falta de previsión de los responsables, argumentan.

Y concluyen: "Si no hay crédito suficiente por falta de previsión, deben rodar cabezas. Si el problema es otro, deben explicarlo yo". Todo lo demás, a su juicio, es "palabrería barata" que ya no se cree nadie.