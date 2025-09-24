Siga en directo la Mesa de Análisis y Debate: "Nuevos modelos de financiación: retos y oportunidades en el sector del agua"

LA RAZÓN acoge, a partir de las 10:00 de este miércoles, la mesa de análisis: "Nuevos modelos de financiación: retos y oportunidades en el sector del agua".

La ponencia inaugural correrá a cargo de María Dolores Pascual, directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A partir de las 10:15 participarán José Antonio de Cachavera, CEO de PWACS, Jesús Maza Burgo, presidente de DAQUAS, y Mariano González Sáez, CEO del Canal de Isabel II Gestión.

Posteriormente, se organizará una mesa redonda para debatir sobre el tema en la que participarán Lucas Díaz Gázquez, director España Aqualia: Rafael Pérez Feito, Asset Managements & Investment Director Serena Partners; Federico José Ramos de Armas, director de relaciones Institucionales en Veolia España y Javier Méndez Cabezón, CEO en GWC.

El cierre del encuentro correrá a cargo de Juan Pablo López Heras, presidente de PWACS.