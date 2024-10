El cannabis como medicina frente al dolor crónico y persistente

El Ministerio de Sanidad sacó el pasado lunes 30 de septiembre a consulta pública el borrador del Real Decreto que regula el uso medicinal del cannabis que se permitirá en patologías con evidencia científica de su beneficio terapéutico y en enfermedades con dolor crónico y persistente que no se alivia con los tratamientos habituales.

Desde hace años, investigadores, veterinarios y médicos llevan indagando a cerca de las propiedades curativas de este tipo de sustancias derivadas del cannabis y su aportación a la medicina. Es el caso del doctor Javier Calaveras, médico de Urgencias en el Hospital Río Carrión de Palencia que lleva años ha investigado las propiedades curativas que pueden aportar para paliar diferentes enfermedades.

“El cannabis es una sustancia que tiene cerca de cien componentes que nosotros llamamos cannabinoides, las más conocidas son el THC, relacionado sobre todo con la marihuana y luego el cannabidiol. Lo que se hace en las fórmulas magistrales es que a partir de esas sustancias y de otros análogos se generan fórmulas para uso terapéutico. Ya tenemos algunas sustancias como la nabilona que se han utilizado en pacientes oncológicos. En España ya hay pacientes que han recibido esa terapia con bastantes efectos positivos y también efectos secundarios, pero eso ya ocurre con otra medicación como el Paracetamol, con el que hay efectos positivos, pero también negativos”, explica el doctor.

“En países donde está regularizado como Estados Unidos se está utilizando en terapias novedosas, una de ellas en pacientes con esclerosis múltiple”, afirma el médico palentino que considera que las investigaciones supondrán un avance sin precedentes en la mejora en las condiciones de vida de los pacientes.

“A efectos reales la directiva va a permitir, sobre todo a las farmacéuticas, hacer una investigación y a los profesionales hacer estudios a doble ciego, donde ni el investigador, ni el receptor, que es el paciente, sabe que sustancia está teniendo para ver si esos efectos son positivos respecto a los medicamentos clásicos”.

El cannabis como medicina para paliar enfermedades crónicas, en la imagen el doctor Javier Calaveras, que ha investigado sobre el uso medicinal de esta planta Brágimo Ical

Pero España no se queda atrás en la investigación. “En nuestro país tenemos un análogo en la Nabilona que está presente en dos fármacos (Epidiolex y Sativex) que se utilizan, por ejemplo, en trastornos epilépticos desde el año 2010. Es verdad que nosotros ya veíamos que este tipo de medicamentos podía tener una aplicación positiva en otros pacientes”, afirma Calaveras.

Así, entre otras patologías, los pacientes que sufren espasticidad debido a la esclerosis múltiple podrán beneficiarse de estos nuevos medicamentos. “La espasticidad es la dificultad en la movilidad a la hora de hacer los movimientos. No es lo mismo alguien capaz de levantar los brazos que alguien que tiene que hacer un esfuerzo para ejecutar un movimiento. Lo que intentan este tipo de sustancias es limar esos efectos de la enfermedad”, sostiene el doctor palentino, que también habla de otro de los supuestos que señala el Ministerio de Sanidad.

“Las terapias cannabinoides se pueden aplicar vía oral, inhalatoria, intranasal en los trastornos epilépticos se utilizan en pacientes mayores de 18 años y con un deterioro bastante importante y que no han sido corregidos con otras sustancias que se hayan utilizado de manera previa. Hay que decir que este tipo de sustancia tienen interacción con otros medicamentos que utilizamos en estos trastornos. Lo usamos en esos pacientes que no han tenido solución en tratamientos clásicos o novedosos de los últimos años Se retiran esos medicamentos y se aplican estas nuevas sustancias”.

El tercer supuesto para su aplicación es en los pacientes oncológicos que sufran vómitos y náuseas debido a la quimioterapia. “Hasta ahora hemos utilizado medicamentos clásicos como el Primperan o el Zofran, que se utiliza sobre todo en niños, pero es verdad que ahora se aplica en pacientes en los que no conseguimos corregir esa sintomatología”, explica Calaveras, que es consciente que este tipo de tratamientos pueden generar rechazo social, aunque considera que “las sustancias que se utilizan de manera adecuada son positivas”.

Aplicación en animales

Pero no solo los seres humanos pueden comenzar a beneficiarse de este tipo de tratamientos, también los mamíferos como los perros o los gatos, así lo explica Marian Belloso, veterinaria de la clínica Argos de la capital palentina. “El compuesto que se les da a los animales no lleva toda la planta de cannabis sativa, es decir, no lleva lo que produce alucinaciones o euforia, sino que lleva el compuesto cannabidiol (CBD).

Los primeros estudios que se hicieron con CBD en personas mostraban que todos los mamíferos tenemos un sistema de comunicación intercelular donde este compuesto puede actuar a su vez en el sistema nervioso central, en el inmunitario, en determinados órganos, fibra, en la piel… Eso puede ofrecer un mejor pronóstico en muchas patologías para los perros y los gatos”, advierte Belloso, quien destaca que este tipo de compuestos son utilizados, sobre todo, en animales mayores que sufren de enfermedades como la osteoartrosis, la artritis o el dolor articular crónico “porque se ha visto que se une a esos receptores y consigue eliminar el dolor crónico, aunque no el dolor agudo de cuando se rompen una pata…”.

El cannabis como medicina para paliar enfermedades crónicas, en la imagen la veterinaria Marian Belloso de la clínica Argos atiende a un gato, y a su lado productos elaborados con cannabis mediciinal Brágimo Ical

Pero el uso de los fármacos con este tipo de sustancias también sirve para aliviar otro tipo de patologías en animales y ya se están aplicando en clínicas como la suya en Palencia. “Tenemos perros con disfunción cognitiva, parecida a la demencia senil y apenas descansan.

En esos animales usamos sustancias de este tipo que no dañan sus órganos, que son complementos a muchas medicaciones que ya tienen y conseguimos que duerman por la noche y que mejore el riego circulatorio. También se usa mucho en perros con problemas a nivel neurológico y en gatos con inflamaciones intestinales”, expone Belloso, quien señala que también puede ayudar a mejorar la vida de los gatos. “Ellos tienen una enfermedad que se llama hiperestesia felina en la que tienen un problema a nivel neurológico parecido a la epilepsia. Con extractos de CBD pueden mejorar y paliar estos procesos”.

“El CBD es un cannabidiol de los 133 que hay en la planta del Cannabis y una sustancia con bastantes beneficios para la salud”, así lo afirma el responsable de la tienda La Bruja CBD, Andrés Luis Rodríguez, que explica que existen diferentes productos como los aceites, que son recomendados para el insomnio, la ansiedad o los dolores como la migraña.

“En trastornos como la ansiedad estos productos generan la relajación que nos falta para poder descansar. Se aplica con tres gotas bajo la lengua y se espera a que haga efecto”, destaca este gerente que desde 2019 lleva vendiendo todo tipo de productos derivados del CBD. “La gente tiene una percepción bastante distorsionada de lo que es el CBD y lo confunden con otro tipo de sustancias como el THC. Una es legal y la otra no. Estos productos están por debajo del 0,92 por ciento, que es lo que está permitido por ley y los otros no”.

Además, Andrés señala que los aficionados al deporte en Palencia ya han comenzado a utilizar este tipo de artículos. “Muchos productos están destinados a los deportistas y estos los prueban en aceites y sobre todo en cremas para los tirones musculares, dolores en las articulaciones o simplemente para relajarse tras un día duro de deporte”, concluye.

Un uso que podría empezar a cambiar la vida de muchas personas que sufren de dolores crónicos y pueden ver aliviado su sufrimiento en tratamientos para enfermedades oncológicas, esclerosis múltiple o los trastornos epilépticos y que también tiene en Palencia, investigadores que consideran que las propiedades de estas sustancias pueden ayudar a paliar esas enfermedades.