Carlos Martínez solicita por carta una reunión para negociar los presupuestos de Castilla y León

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, reveló hoy que ha solicitado hace días una reunión por carta con los responsables de la Junta para negociar los presupuestos de la Comunidad para 2025, aunque no ha recibido respuesta todavía: “De momento, grillos”.

En un nuevo intento por “tender la mano” al Partido Popular de Castilla y León para “abordar un borrador de presupuestos que necesita salir a la luz y activarse” como forma de “retomar la actividad en el capítulo de inversiones para el desarrollo económico y social” de la Comunidad, Martínez lamentó no haber obtenido respuesta pese a utilizar los cauces formales y también los informales, con conservaciones telefónicas “previas al propio congreso autonómico” del PSOE de Castilla y León.

“Por si no leen la prensa, se lo estamos haciendo llegar también vía oficial”, aseguró el líder socialista en la Comunidad, en declaraciones recogidas por Ical, en las que también apuntó que se le ha trasladado el ofrecimiento al Grupo Parlamentario Popular desde el Socialista en las Cortes porque “no nos podemos permitir el lujo de no tener presupuestos en 2025” ya que eso supone dejar pasar oportunidades “que no podemos dejar pasar”.

Pidió así a los ‘populares’ que dejen “el debate estéril de oposición al Gobierno de España y de convocatoria electoral” para “reactivar” la Comunidad a través de unas cuentas para las que “la extrema derecha les ha abandonado”. Por ello, reiteró su invitación a “celebrar cuanto antes una reunión” de cara a “poner negro sobre blanco un borrador de presupuestos para que sea tramitado de forma inmediata”.

“Pero necesitamos alguien al otro lado, un gobierno que gobierne y no un rey que reine sin gobierno”, señaló en referencia al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a quien invitó a “pasar de las buenas palabras a los hechos que necesita la ciudadanía” porque, advirtió, “si los dos grandes partidos no somos capaces de buscar consensos, la ciudadanía se lo hará pagar” al PP por no aprovechar la “mano tendida” del líder socialista para consolidar “una mayoría sólida”.

La otra petición de pacto realizada hoy por Martínez al Gobierno autonómico tiene que ver con el pacto de Comunidad contra la violencia machista similar al alcanzado en el Estado, y en el que recordó que “se ha puesto de acuerdo a todos exceptuando a los aliados del PP en Castilla y León, a Vox”. Así, el secretario general socialista en la Comunidad pidió a los ‘populares’ “retornar a un acuerdo en algo tan importante” y en lo que espera que también se tengan en cuenta las propuestas de los sindicatos.

37,5 horas “de la mano del PSOE”

Y es que Carlos Martínez realizó hoy estas declaraciones tras la reunión mantenida con el secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, para realizar una “primera toma de contacto” con la que aunar criterios para desarrollar “un proyecto de Comunidad con el que dar cobertura a las necesidades de los trabajadores de esta tierra”.

Entre los asuntos tratados en la reunión, Martínez destacó la importancia de celebrar el Día de la Comunidad frente a la “falta de compromiso” del que acusó al Partido Popular y del “abandono a su suerte” de la Fundación Castilla y León por “la extrema derecha” que busca, a juicio del líder socialista en la Comunidad, que “esa fecha quede en el olvido”. Ante esto, hizo un llamamiento a las fuerzas progresistas para “aunar esfuerzos” y se entienda Villalar “como día festivo y de reivindicación”.

También se abordó el Diálogo Social y “los tres años perdidos” que, según Martínez, la entrada de Vox en el Gobierno autonómico provocó, algo de lo que culpó a Mañueco por abrir “la puerta de entrada a la extrema derecha” hasta el punto de que “se haya tenido que acudir a los tribunales para la salvaguarda de los derechos de los trabajadores y sus representantes”, a los que lamentó que Vox haya “puesto en el foco” como un ejemplo de “deterioro de la democracia”.

Ejemplificó su crítica con los datos de liquidación del presupuesto autonómico de 2024, por el que la Junta “ha dejado sin ejecutar 77 millones de euros en subvenciones para la formación en el empleo”, que se suma al “50 por ciento presupuestado y no ejecutado en materia de inversión en el servicio público de empleo”, que demuestra, a juicio de Martínez, la “desidia y muy deficiente” política activa de empleo de la Administración autonómica.

En ese sentido, el líder socialista en la Comunidad reivindicó el Diálogo Social y aseguró que el PSOE estará “para intentar que lo firmado se cumpla”, en relación a una PNL aprobada por las Cortes en la que se planteaba la rendición de cuentas de la Mesa del Diálogo Social como “uno de los activos más importantes”, o la obtención de la reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media: “Será de la mano del PSOE o no será”.

Manifestación por la Sanidad

Finalmente, Carlos Martínez mostró la disposición de su formación para participar en la manifestación convocada por los sindicatos para el próximo 15 de marzo en todas las capitales provinciales de la Comunidad por la defensa de la sanidad pública en Castilla y León.

Martínez apuntó que la protesta se lleva a cabo por el “modelo equivocado de la Junta” que “abandona a su suerte a muchas de las provincias, ocultando listas de espera y retrasándolas con artimañas, y con la ausencia de inversiones en los hospitales u otras que se eternizan, llegando décadas después, como los sistemas de atención radioterápica o de ictus”.

“De eso va la manifestación del 15 de marzo y el PSOE estará presente con la ciudadanía que clama por tener una cobertura sanitaria en igualdad de derechos y condiciones”, señaló Martínez, mientras que el secretario de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, consideró “necesaria” la manifestación para mostrar cómo la ciudadanía “reclama una mejor sanidad”.