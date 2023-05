Carnero compromete una "ambiciosa" remodelación del Estadio José Zorrilla para que se convierta en el "gran contenedor deportivo y cultural" de Valladolid

"Hay que ser ambiciosos, y no pensar en un horizonte de 2065". Así se expresó el candidato del Partido Popular (PP) a la Alcaldía de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la presentación a los medios especializados, de su programa de deportes, en el que el Estadio José Zorrilla tiene que dejar de ser solo un campo de fútbol para convertirse en el gran "contenedor deportivo y cultural" de la ciudad.

Por este motivo, quiso dejar claro que esta ambiciosa remodelación, que cuenta con un presupuesto cercano a los 25 millones de euros, no lo puede hacer solo el Ayuntamiento o solo el Real Valladolid, y anunció que se va a buscar una empresa privada para que colabore, "primero vallisoletana, y si no hay ninguna, buscaríamos en Castilla y León o en el ámbito nacional", para que "entre todos hagamos realidad el proyecto que necesita la ciudad". Y es que según destacó el líder popular "no se trata de una iniciativa para los aficionados" al conjunto blanquivioleta, "sino para todos los vecinos".

En cuanto al proyecto Jesús Julio Carnero explicó que la remodelación se dividiría en cuatro fases, y aunque no especificó plazos, aseguró que "hay que ponerse manos a la obra" una vez que el 28 de mayo los vallisoletanos le den su apoyo, y "no dejarlo a un horizonte de 2065 como tiene previsto el actual equipo de gobierno municipal, porque muchos de los que estamos aquí presentes, ni lo veremos".

Las cuatros fases son: Una primera, ya acometida por el club, con la remodelación de los fosos y el marcador; una segunda, que consistiría en el revestimiento exterior del campo y que se realizaría entre club y Ayuntamiento; una tercera, en la que ya entraría la iniciativa privada, para completar la grada sur del campo “para ganar en capacidad y dar sensación de un gran estadio de fútbol”; y una cuarta y última, que incluye las cubiertas e incluso la construcción de un techo para “utilizar el campo como escenario cerrado si fuera menester” para grandes acontecimientos deportivos y culturales.

El candidato del PP señaló que esta remodelación del José Zorrilla serviría también para "ser acreedores de grandes eventos deportivos", como partidos de competiciones internacionales, y para acoger “eventos culturales multitudinarios” que den “mayor proyección a la ciudad” como, recordó, sucedió históricamente con conciertos como el que celebró Bruce Springsteen en 2009. "Eso hay que recuperarlo", añadió, con el fin de que el estadio sea la sede "de todos estos eventos.

Además Jesús Julio Carnero indicó que "si otros lo han podido hacer, nosotros también debemos de ser capaces", y puso el ejemplo de estadios modernos españoles como el "Reale Arena" de San Sebastián; el "Nuevo San Mamés" de Bilbao; o el estadio de "Balaídos" de Vigo".

Pero la remodelación del José Zorrilla no fue la única propuesta que presentó el candidato del PP a la Alcaldía de Valladolid. Entre sus iniciativas, si es alcalde el próximo 28 de mayo, anunció la renovación de los Campos de Pepe Rojo, con el objetivo de "pasar de ser un campo de rugby a un estadio” para cubrir las necesidades de ambos clubes y convertirlo en sede de “grandes acontecimientos de carácter nacional e internacional”, con una remodelación para “ganar capacidad y localidades”, una reforma “profunda” de vestuarios y gimnasios y la puesta en marcha de un “club social” que sirva para las plantillas y los aficionados de estos equipos. Al respecto, Carnero avanzó que estas medidas están consensuadas con los presidentes de ambos clubes, y que cumplen con las principales reivindicaciones que "nos realizaron en un encuentro que tuvimos con ambos".

También se comprometió a reformar del pabellón Huerta del Rey por quedarse “desfasado y obsoleto” en materias como la accesibilidad o el estado de las cubiertas, así como a la “actualización, no tan profunda”, del Polideportivo Pisuerga, para lo que anunció una reunión con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en los próximos días.

Por último Carnero apostó por el incremento de las ayudas del deporte base de la ciudad, ya que "la cantera es el futuro de nuestros clubes", y apostó por traer grandes acontecimientos deportivos nacionales y mundiales a la ciudad, "como en su momento fue la final de la Copa del Rey de Rugby, con la presencia de Felipe VI", la Copa Davis o partidos de las selecciones nacionales.