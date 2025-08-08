Castilla y León avanza en seguridad y salud laboral

El director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Manuel Barrios, ha visitado este viernes las instalaciones de la empresa palentina Plató Natural Multimedia y Comunicación S.L, una mercantil con 8 trabajadores que está realizando mejoras de seguridad y salud laboral en sus instalaciones a través de la línea de mejora de lugares de trabajo.

Unas obras que han contado con 32.000 euros de ayuda de la Junta que ha permitido a la empresa realizar una adecuación de su sede, actuando en suelos, aislamiento, iluminación y adaptación de baños.

Mejoras que contribuyen, entre otras cosas, a reducir el riesgo de caídas, mejoran la accesibilidad al centro y favorecen la iluminación y el aislamiento térmico, haciendo más seguro y confortable el espacio de trabajo, según destacan desde la empresa.

Barrios, por su parte, destacaba que esta línea de subvenciones para la mejora de los lugares de trabajo es un pilar fundamental de la estrategia de prevención de riesgos laborales ya que tiene como objetivo principal financiar inversiones que contribuyan a la mejora de las condiciones de seguridad y salud de los centros de trabajo y, de paso, prevenir accidentes.

El programa ha tenido una gran acogida entre las empresas, lo que ha permitido cofinanciar en los dos últimos años mejoras en 33 empresas de la provincia de Palencia con subvenciones por un importe total de 733.880 euros.

Desde el inicio de la actual legislatura, la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales ha invertido en la provincia de Palencia un total de 2.,7 millones de euros para apoyar a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, en sus inversiones para mejorar la seguridad, la salud y el bienestar, impulsando mejoras en un total de 346 empresas palentinas.

Además de las inversiones en la línea de mejora de lugares de trabajo, la Consejería ha invertido 568.716 euros a través de la línea para mejorar los equipos de trabajo, subvencionado las actuaciones llevadas a cabo en 42 empresas. Otras 16 empresas han recibido ayudas, por importe de 57.635 euros, para promover el bienestar en el ámbito laboral. Además, se ha financiado la retirada de amianto en otras 47 empresas por un importe de 913.162 euros.

Finalmente, a través de la Diputación de Palencia, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha financiado también actividades de mejora de las condiciones de seguridad y salud en 208 centros de trabajo ubicados en municipios de menos de 2.000 habitantes, con una aportación económica de 473.220 euros.

"Estas políticas de apoyo directo se traducen en mejoras tangibles en el día a día de las empresas de la comunidad", finalizaba Barrios.