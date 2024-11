Castilla y León disfrutará de una "Navidad Encantada" de la mano de Alcampo

Castilla y León podrá disfrutar de una "Navidad Encantada" de la mano de Alcampo. Es el lema que ha elegido la compañía para lanzar esta campaña durante este época del año, que se basa sobre todo en la magnicación del producto fresco, la oferta amplia y al mejor precio con soluciones para todos (desde lo más económico a lo más exclusivo/gourmet, desde lo más complejo a lo más sencillo) y su marca en cada mercado ya sea alimentación o no alimentación que representa, en términos generales, el 20% de la oferta.

De cara a la campaña de Navidad, la compañía prevé un incremento de cifra de venta muy similar al año pasado: 5% de media, con algunos crecimientos superiores como el de pastelería y panadería que estimamos alcanzará en torno al 7% en lo que a panaderías y obradores propios, el de menaje que puede llegar al 11% y el de platos preparados que es, en general, un mercado que crece, esperando un crecimiento superior al 14%.

Alcampo cuenta con unas 4.000 referencias de marca propia, entre ellas las gourmet bajo Auchan Collection y las de Cultivamos lo Bueno que son grandes protagonistas de la Navidad. Estos productos, que buscan la recuperación de sabores y olores de antaño se desarrollan mano a mano y de la mano de sus productores, con un especial foco y atención al sector primario.

Entrantes

Entre los favoritos se encuentran los surimis, ahumados como el salmón -siendo el de marca propia con mayor venta- y productos como las gildas y boquerones.

En quesos y embutidos, destaca el jamón ibérico y blanco, con opciones como paletas a 59 euros y patas de cebo ibérico por menos de 100 euros.

La acogida de los lotes, los tacos y los loncheados, así como las especialidades al corte de nuestros mostradores como capón asado con medallón de trufas, pavo de navidad, asado de pollo con mousse de foie, etc. tendrán una excelente acogida.

En quesos, una vez más los de pasta y untables, las tablas y los tradicionales se llevarán la palma. Cuenta con más de un millar de referencias de queso, desde Afuega'l pitu de Asturias al majorero en Canarias.

En la región, por un lado, en el caso de los quesos, destaca la apuesta por lo local con los Quesos Manzer y Los Payuelos (León), Quesos Gaza (Zamora) o Cerrato de Palencia.

Por otro lado, en el caso de los embutidos, los Ibéricos Simón Martín (Guijuelo) o Duroc de la Hoguera (Soria).

Platos principales

En la sección de mariscos, el langostino cocido de gran tamaño continúa siendo el producto estrella, acompañado por soluciones económicas como ofertas en gambón, y una amplia variedad en congelados que incluyen gambas, gambón, langostino, bocas, cuerpos y buey de mar.

En pescados, destacan el salmón, el rodaballo de acuicultura, y la lubina y dorada de estero bajo el sello Cultivamos lo Bueno. Además, se incluyen algunos productos adicionales: mejillones de Galicia y salazones de bacalao también secados en Galicia bajo nuestro sello Cultivamos lo Bueno.

En carnes, el cordero 100% nacional se lleva el protagonismo, con productos de IGP como Cordero Segureño, Manchego, Ternasco de Aragón y Lechazo de Castilla y León.

También destacan las opciones locales de cerdo duroc, rotis, aves rellenas y una novedad: pavita rellena de origen Galicia. En la región, destaca el lechazo de Castilla y León. Para mayor comodidad, ofrecen soluciones para facilitar el proceso de preparación, como estuches de cordero y cochinillo ya cocinados, listos para realizar en horno.

En la sección de Frutas y Verduras, Alcampo destaca productos locales de alta calidad, ideales para esta época del año. Entre ellos se encuentran las hortalizas de Tabuenca, cultivadas en Cuéllar, y las Patatas Meléndez, originarias de Medina del Campo, que resultan perfectas para preparar guisos tradicionales y disfrutar en familia durante estos días.

Por último, los platos preparados, como croquetas, pasteles, redondos y asados (cochinillo y cordero), facilitan la celebración navideña. En los 13 bistros (pronto 15 con la reapertura de Diagonal y Burgos) habrá una selección de hasta 50 platos navideños adaptados a costumbres locales, como ejemplo: en Baleares se come Porc Negre y en Madrid verduras como la lombarda. Y por supuesto, y cada vez con mayor acogida, se pueden hacer encargos.

Postres y dulces

Alcampo destaca por su variada oferta navideña, que abarca desde productos frescos, como piñas tropicales, frutos rojos y fresón temprano de Lepe de la variedad candela de Cultivamos lo Bueno, hasta frutos secos y dulces típicos de la temporada. Su apuesta combina innovación y tradición, un amplio surtido, convivencia de la innovación y la tradición, productos para todos y graneles como opción de compra. En la región, una amplia gama de galletas y bizcochos del centro especial de La Plata en Béjar o más navideños, como el surtido de Polvorones El Toro de Tordesillas.

Este año, ofrece un catálogo de alrededor de 1.000 productos navideños, entre turrones, mazapanes y dulces. Su marca propia incluye turrones de calidad y novedades como guritas de mazapán pintadas a mano de la gama Auchan Collection elaboradas en Malagón (Ciudad Real), entre otros. Además, la compañía puesta por productos innovadores de reconocidos productores, incluyendo turrones como los nissimos de El Almendro, variedades de Donetes y Estrella Galicia.

Respecto a otros productos, la oferta incluye más de 20 referencias sin azúcar y 10 opciones sin gluten, como panettones. Además, el mercado BIO continúa creciendo, alcanzando 28 referencias, con 20 incorporaciones nuevas este año.

La sección de productos a granel cuenta con hasta 380 referencias, adaptadas a los gustos locales.

Asimismo, los propios obradores de Alcampo producen especialidades como panettones, coquitos, troncos navideños, panes especiales (chapata de oliva y hogaza de calabaza y nueces) y el emblemático roscón de reyes, disponible con relleno 100% de nata o sin relleno. Como novedad, se lanza el mini-roscón, una opción ideal para pequeños caprichos o tamaños reducidos. También se aceptan encargos personalizados para satisfacer las necesidades de los clientes.

Bodega

En bodega, para los cerveceros apuestan por cervezas diferentes y premium, y para los más acérrimos al vino, la apuesta para esta fecha es de vinos espumosos, frizzantes y sidras así como cavas premium y por supuesto producto local y regional, con un catálogo de unas 1.700 referencias solo en productos de bodegas de cada provincia o Comunidad Autónoma.

No alimentación

Alcampo ofrece un surtido de casi 2.000 juguetes y juegos, disponibles tanto en tienda como online. Entre el surtido destacan 27 productos exclusivos de marcas como Hot Wheels, Nancy, Nenuco y Motofeber, disponibles únicamente en Alcampo.

La marca propia, One Two Fun, cuenta con 500 referencias, representando más de una cuarta parte de las ventas. De estas, un 45% son novedades respecto al año anterior. En línea con su compromiso con el medio ambiente, el 50% de los peluches (30 unidades) están fabricados con poliéster reciclado, y los 30 productos de madera disponibles cuentan con certicación FSC.

Las tendencias más destacadas en juguetes para esta temporada incluyen los Kidults, productos nostálgicos y de colección que atraen a los adultos, como las muñecas Nancy. También se espera un notable crecimiento en las construcciones, con un aumento previsto superior al 10%. Las licencias infantiles como Bluey, Paw Patrol con temática de dinosaurios, y Gaby’s Doll House están ganando popularidad. Asimismo, los peluches interactivos con inteligencia articial, como un osito que crea cuentos utilizando tecnología GPT, se posicionan como una de las novedades más llamativas.

Respecto a decoración, este año apuestan por 3 temáticas, todas ellas de su marca propia, Actuel.

- “Christmas Funfair”. colores rojos y verdes tradicionales de la navidad, una

propuesta divertida.

- “Roadtrip in the far Norh”. Colores blancos y animales del Polo Norte

-“Mood for wood” . Madera y colores cálidos para crear un ambiente acogedor

Durante 2024, Alcampo ha reforzado su capacidad logística con la apertura de un nuevo almacén en Illescas, de 98.500 metros cuadrados. Este año también se avanzó en el proyecto de proximidad digital en colaboración con Ocado, mejorando la web de compra y la app con inteligencia articial. Además, se implementó el procedimiento ISF (In-Store Fullment) y se puso en marcha el Customer Fulllment Center (CFC) en la Comunidad de Madrid, un almacén inteligente altamente robotizado.

En el área de expansión, Alcampo abrió 10 nuevas franquicias, principalmente en Barcelona, y transformó una docena de tiendas adquiridas al Grupo DIA en puntos de conveniencia con horarios extendidos. Actualmente, estas tiendas superan las 30 unidades. Adicionalmente, el pasado 14 de junio se inauguró el hipermercado de Girona tras una inversión de 9 millones de euros, marcando la entrada de Alcampo en esta provincia.

Alcampo también llevó a cabo reformas en hipermercados como los de Burgos, Diagonal Mar (Barcelona) y Torrelodones, así como en varios supermercados.

Estas modernizaciones, con una inversión de aproximadamente 30 millones de euros, tienen como objetivo actualizar los espacios y avanzar hacia la descarbonización de sus operaciones, en línea con los objetivos validados por el SBTi.

En la región, Alcampo continúa consolidando su presencia, tras el gran desembarco en la comunidad en 2023 con la apertura de 65 tiendas. Varias de estas tiendas ya han sido renovadas para adaptarse a los gustos y necesidades de los consumidores.

Paralelamente, la compañía ha realizado una importante apuesta por el producto fresco y local, colaborando estrechamente con más de 300 pequeños y medianos proveedores de la región.