Castilla y León gana población: 5.472 habitantes más en el tercer trimestre

La población de Castilla y León ha crecido un 0,23 por ciento en el tercer trimestre de 2025, con 2.412.242 habitantes a fecha de 1 de octubre, lo que supone 5.472 vecinos más que en el segundo trimestre del año, según los datos de la Encuesta Continua de Población publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este martes.

En Comunidad residen, además, 16.544 personas más que hace un año, cuando la población a 1 de octubre de 2024 era de 2.395.698 habitantes; y el crecimiento del tercer trimestre sitúa a Castilla y León en el décimo puesto con mayor aumento porcentual de población, por encima del 0,21 % nacional.

De los 2.412.242 vecinos con los que contaba la Comunidad a 1 de octubre, 1.189.323 son hombres y 1.222.919 son mujeres.

Más población extranjera

Es la población extranjera la que hace crecer el número de habitantes en la Comunidad. Así, el 1 de octubre residían en Castilla y León 301.996 personas nacidas en el extranjero, 7.376 más que en el trimestre anterior, y 29.848 más que hace un año.

Mientras, la población nacida en España sigue cayendo: 2.110.246 a fecha de 1 de octubre, que suponen 1.904 menos que en el segundo trimestre, y 13.304 menos que hace un año.

Atendiendo a la nacionalidad, en Castilla y León hay 2.194.682 vecinos de nacionalidad española (255 menos que en el segundo trimestre y 6.223 menos que hace un año) y 217.560 de nacionalidad extranjera (5.727 más que en el segundo trimestre y 22.767 más que hace un año).

Colombia, Venezuela y Marruecos son los tres países con mayor número de residentes en Castilla y león.

Crece la población en todas las provincias

El aumento de población se registra en todas las provincias de la Comunidad, un crecimiento que encabeza Valladolid con 2.015 habitantes más, hasta los 532.984 en el tercer trimestre; le sigue, pero de lejos, Salamanca, con 735 vecinos más, hasta 328.971; Ávila, con 457 más, hasta 161.817; y Palencia, con 446 más, hasta 159.088.

En Segovia creció el número de residentes en 342, hasta 159.180; fueron 183 a mayores en Burgos, hasta 365.523; 132 en Zamora, hasta 165.546; 141 en Soria, hasta 90.660; y 21 más en León, hasta 448.027 habitantes.

2,24 personas por hogar de media

La estadística del INE recoge, igualmente, datos sobre el número de hogares en Castilla y León, que en el tercer trimestre ascendía a 1.065.368, y un tamaño medio de 2,24 personas. En el segundo trimestre el número de hogares era de 1.062.587.

Así, hay 376.756 hogares con una única persona; 312.341 con dos; 195.327 con tres; y 180.944 con cuatro o más.