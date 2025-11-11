La Junta se vuelca en la modernización de las pymes

Cerca de 150 empresas se han modernizado esta legislatura gracias a la la línea de apoyo a la industria 4.0 y digitalización de la Junta, que ha movilizado más de 13 millones de euros para unas inversiones inducidas de 3 millones.

Así lo ha asegurado esta mañana la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, tras visitar las instalaciones del Grupo B2 Sport, en la localidad vallisoletana de Medina del Campo, que ha contado con 150.000 euros de ayuda de esta línea.

Acompañada por el CEO del Grupo B2 Sport, Juan Manuel Sancho, la consejera destacaba el apoyo llevado a cabo especialmente a peqeñas y medianas empresas (pymes) de la comunidad, que son las que tienen mayores dificultades para acceder a estas tecnologías.

García ponía en valor también que estas ayudas han llegado a todos los sectores, desde la automoción, al metal pasando por el agroalimentario que han contribuido al “crecimiento y modernización” empresarial.

De hecho, la consejera detsacaba que estas ayudan han permitido financiar la aplicación del Big Data en los procesos industriales, el uso virtual de inteligencia inteligencia o inteligencia aumentada, en los procesos de automatización.

A lo largo de este 2025, la línea ha ayudado a 35 industrias con 3,4 millones de euros, para un desembolso global de diez millones, con especial hincapié en la aplicación de la inteligencia artificial.

Por otro lado, recordaba el compromiso de la Junta a la hora de favorecer el acceso a suelo industrial con 14 enclaves de desarrollo, y apuntaba que en el proyecto de presupuestos de la Junta para 2026 se contemplan 125 millones de euros para el desarrollo de polígonos, junto a las medidas de ayuda financiera a las empresas.

La consejera ponía como ejemplo al Grupo B2 Sport de industria que invierte en digitalización y apuesta por crecer en el territorio, en el mundo rural. "Es un grupo empresarial que se dedica a algo tan importante como la equipación y el mobiliario en el ámbito deportivo, también mobiliario urbano, parques infantiles, un mercado además que es muy exigente”, destacaba, al recordar que estuvo presente en las Olimpiadas del 92 y que abastece a los principales equipos de fútbol de España.

Finalmente, ponía en valor que esta "importante inversión” realizada en modernización, con los 150.000 euros de apoyo de la Junta, permitirá a la marca automatizar sus procesos con controles numéricos, con ahorro de costes energéticos y de producción y también para ganar en eficiencia y en tiempos.

El CEO del grupo, Juan Manuel Sancho, destacaba el acceso a nuevas líneas de producción de la empresa gracias al apoyo de la Junta, pero ponía de relieve que “no se ponen en marcha solas” y que requieren de personal especializado, de ahí la apuesta de la empresa en recursos humanos, sobre todo de la comarca.