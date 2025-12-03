Alerta por nevadas en Madrid: este es el objeto que la DGT obliga a tener si se va a circular por carretera

La inestabilidad del tiempo está a la orden del día en España, y parece ser que todo seguirá igual durante los próximos días. Los ciudadanos están siendo testigos de episodios de lluvias generalizadas, nieve en cotas medias y un acusado descenso térmico. Las zonas más afectadas están siendo Castilla y León y la Comunidad de Madrid, las cuales tienen la alerta amarilla activada por nevadas que podrían dejar más de 5 centímetros en 24 horas a partir de cotas de 1.400-1.200 metros.

Ayer martes hubo varias nevadas en ambos puntos, y estas continuarán durante hoy miércoles. En cuanto a la sierra de Madrid, las precipitaciones en forma de nieve serán más duras desde los 1.200 metros. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid apuntó a brumas y nieblas, y parece ser que mañana ocurrirá lo mismo.

Los conductores, principales damnificados por la nieve

Unos de los principales damnificados por estos fenómenos meteorológicos serán los conductores. Cuando hay lluvias en forma de agua, las carreteras suelen estar más congestionadas, pero cuando estas precipitaciones son en forma de nieve, la vía por la que circulan los vehículos suelen estar más resbaladizas, siempre y cuando las máquinas quitanieves no hayan retirado la nieve o no hayan puesto sal.

Por ello, cuando estos frentes invernales llegan a nuestro país, es muy recomendable vigilar todo aquello que llevamos en el coche para evitar problemas innecesarios durante la conducción.

Los neumáticos, las cadenas y los frenos: imprescindible revisarlos cuando nieva

Lo primero y lo más habitual es echarle un vistazo a los neumáticos. Observar si tienen la presión perfecta y comprobar si el dibujo está muy desgastado o no. En caso de no cumplir con ambas cosas, es mucho más probable que el vehículo no agarre y pierda el control, y más estando en días en los que está nevando.

En caso de que las precipitaciones sean fuertes y que haya una 'alta' acumulación de nieve en el asfalto, lo imprescindible será emplear ruedas invernales y cadenas. Y lo mismo hay que hacer con el sistema de frenado. El tiempo de frenado puede verse aumentado debido al hielo, por lo que será necesario revisar las pastillas y los discos de los frenos.

La DGT dicta sentencia: el líquido anticongelante es primordial

El líquido anticongelante es un compuesto químico a base de etilenglicol que se añade al sistema de refrigeración de un motor para protegerlo de temperaturas extremas como las que hay ahora mismo en Madrid y Castilla y León. El objetivo del mismo es mantener una temperatura ideal en el motor para que este funcione correctamente y tampoco se estropee.

La Dirección General de Tráfico ha insistido en este aspecto y ha expresado mediante un comunicado que "es el líquido que hay que añadir al radiador del coche para que, con las habituales heladas de in­vierno, este no se fisure provo­cando la pérdida del líquido refri­gerante y una importante avería por calentamiento".

Por su parte, la DGT ha subrayado que se debe conducir totalmente concentrado mientras que el ambiente esté repleto de hielo o de nieve. "Una de las recomendaciones más im­portantes es conducir concentra­do en la carretera, sin despistes e intentando anticiparse a las re­acciones de un coche que no es­tará precisamente en su entorno preferido", explica.

Para este fin de semana el tiempo mejorará

Para este fin de semana y principios de la siguiente, las previsiones arrojan que llegarán nuevos frentes con lluvias más probables en el norte y oeste del país, aunque también apuntan a otras precipitaciones en diversas zonas del resto del país. Por otro lado, las temperaturas irán en aumento la cota de nieve ascenderá, quedando afectada sólo para áreas de alta montaña. En la franja del Cantábrico, la temperatura media será de unos 19 ºC, y en el Mediterráneo podrían llegar a situarse hasta los 22 ºC.