Castilla y León pide al Gobierno una conferencia sectorial para abordar la preste porcina africana

La Junta de Castilla y León solicita una conferencia sectorial de los ministros de Agricultura y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Luis Planas y Sara Aagesen, para abordar con las comunidades autónomas la crisis desatada por la aparición de casos de peste porcina africana en Cataluña.

Así lo comunicó hoy la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, en visita al Bierzo, donde volvió a pedir “tranquilidad” a la población ya que no hay riesgo de zoonosis, pero señaló que es vital para el sector porcino controlar la enfermedad. “Pueden adquirir los productos con tranquilidad".

“Es necesario que nos reúnan a todos de forma coordinada. Es un tema de vital importancia y deben convocarnos a los consejeros”, dijo González Corral, quien explicó que desde que se detectaron los primeros casos en Cataluña, han estado en contacto diferentes representantes de la Consejería y con la de Medio Ambiente. "Hemos hablado con representantes del sector y organizaciones profesionales”, añadió.

“Es muy importante contener la enfermedad porque puede ser muy dañina para el sector del porcino en Castilla y León, aunque afortunadamente hoy está a más de 800 kilómetros y lo que tenemos que hacer es prevenir y vigilar y cumplir las normas de bioseguridad”, aseveró.

En ese sentido, la consejera recordó que el sector del porcino, especialmente el intensivo, “lleva invirtiendo muchos años en medidas de bioseguridad y les hemos recordado que ahora, más que nunca, deben aplicarlas al 100 por 100”. El mayor peligro se encuentra en el el extensivo, ya que están al aire libre. “Hay que trabajar para reducir el riesgo de contagio y el vector de transmisión, con el control de la población del jabalí”, aseguró.

Castilla y León, según trasladó, es la tercera comunidad en cabezas de porcino a nivel nacional. Además, cuenta con una industria agroalimentaria asociada, con unas exportaciones "muy importantes", por lo que consideró vital que puedan seguir vendiendo al exterior. De hecho, las exportaciones de porcino representan el 13 por ciento de las realizadas por el sector agroalimentario de la Comunidad.

Unas declaraciones que realizaba en Castropodame (León) donde ha concluido la concentración parcelaria del municipio de donde se han invertido 7,5 millones de euros y que han logrado reducir el número de fincas de 37.108 a 4.737, mejorando así la gestión de las explotaciones agrarias y reduciendo sus costes.

Así lo señaló la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, en visita a la zona, donde explicó que se han beneficiado siete entidades locales “reorganizando 3.600 hectáreas” y creando una red de caminos de 218 kilómetros.

“Esto permite que los propietarios tengan todo el terreno en una parcela, lo que permite una mayor rentabilidad en sus trabajos ordinarios porque le permite tener una maquinaria de mayor tamaño y perder menos tiempo de transporte entre una parcela y otra”, dijo. "Esto mejorará la calidad de vida de los profesionales del campo, impulsará la actividad económica en la zona y mejorará la gestión y la seguridad jurídica de la propiedad”, añadió.

Las obras de infraestructura rural, que comenzaron en marzo de 2022, han sido financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural Feader, en un 53 por ciento, la Junta de Castilla y León, con un 28,7 por ciento y el resto por el Estado.

“En lo que llevamos de legislatura hemos iniciado procesos de concentración parcelaria en 150.000 hectáreas”, cifró. “Buscamos explotaciones más competitivas”, añadió.

En Castropodame se han ejecutado 78 caminos, con 218 kilómetros de longitud y una anchura variable de cuatro metros. Los trabajos han incluido 55 entronques con pavimiento de hormigón, 35 metros de bionda y 73 señales, entre otros trabajos de restauración y movimientos de tierras.

La red de caminos da servicio a las nuevas fincas de la concentración parcelaria, entregadas a sus propietarios el 2 de octubre y ha afectado a 1.759 personas cuya propiedad estaba dividida en 37.108 parcelas.

La zona beneficiada, con una población de 1.574 habitantes, comprende siete entidades locales que forman el municipio: Matachana, Villaverde de los Cestos, Calamocos. Castropodame, Viloria, Turienzo Castañero y San Pedro Castañero.

González Corral aprovechará su visita para reunirse con los representantes de la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Bierzo, “cuyas obras van a buen ritmo y está prevista su finalización el próximo año y cumplir el compromiso de regar la próxima campaña”, indicó.

Las obras de modernización del Canal Bajo del Bierzo beneficiará a 4.016 hectáreas de Carracedelo, Camponaraya y Ponferrada. La inversión prevista por la Junta en este proyecto, 11,8 millones, supone el 33 por ciento del total de la inversión y contempla la obra de toma de agua, equipo de filtrado y tubería de abastecimiento que conecta el canal alto con el bajo.

También mantendrá un encuentro con la asociación de Alimentos Calidad del Bierzo para repasar la situación de las siete figuras de calidad de la comarca. “Era una reunión pendiente desde hace tiempo y queremos intercambiar ideas para la promoción de sus productos”, señaló la consejera.

Por último aseguró que la Comisión Europea debe publicar, próximamente, el reconocimiento de la Pera del Bierzo como IGP, mientras que Miel del Bierzo está pendiente de la certificación para poder operar como marca de garantía.