Alerta de la AEMET por el temporal de nieve en España, en directo hoy: última hora en Madrid y Andalucía
Siguen llegando frentes a la Península, dejando lluvias y nevadas, además de provocar vientos fuertes en algunas zonas y altibajos en las temperaturas.
El continuo paso de frentes atlánticos ha activado este miércoles avisos meteorológicos en nueve comunidades por nieve, nieblas, viento y temporal marítimo, según la AEMET. Las condiciones más severas se dan en Asturias, Cantabria, País Vasco y Galicia, en alerta naranja por un fuerte temporal marítimo con olas de 4 a 6 metros y vientos que pueden alcanzar los 74 km/h mar adentro. En Madrid y Granada hay avisos por nevadas, con acumulaciones de 5 cm y 2 cm respectivamente. En Castilla y León (Burgos, Palencia y Valladolid) se han activado alertas por nieblas densas que reducen la visibilidad a 100 metros.
Alerta de la AEMET por nieve en España, en directo
Aviso por nevadas en la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid tiene alerta amarilla (riesgo) por nevadas que dejarán una acumulación de nieve de 5 centímetros en 24 horas a partir de unos 1.100-1.200 metros.
Alerta naranja en Asturias, Cantabria, País Vasco y Galicia
Las comunidades de Asturias, Cantabria, País Vasco y Galicia tienen alerta naranja (riesgo importante) por mar combinada del noroeste con olas de 4 o 6 metros y viento del suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) mar adentro, ocasionalmente viento del oeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8).
La nevada podría ser nuevamente copiosa en el Pirineo, con más de 10 cm en el sector central
El viernes, la cota de nieve podría bajar de 1.000 m en el norte por la mañana con la llegada de aire frío, aunque las precipitaciones disminuirán en el Sistema Central e Ibérico. Se esperan nevadas copiosas en el Pirineo (más de 10 cm en el sector central) y un par de centímetros adicionales en la Cordillera Cantábrica respecto al jueves.
Precipitaciones abundantes y nevadas localmente copiosas en todos los sistemas montañosos del norte
El portal meteorológico indica que el jueves subirá la cota de nieve con la llegada de aire más templado, situándose por encima de 1.000 m en la Península y 1.200 m en el sur. Las precipitaciones serán abundantes, con nevadas localmente copiosas en el norte y acumulaciones de hasta 10 cm en 24 horas, que podrían alcanzar 20 cm en zonas altas del Sistema Central, Cantábrica y Pirineos.
La cota de nieve desciende hasta 800-900 m en el norte y alrededor de 1.000 m en el sur
Según Meteored, este miércoles la cota de nieve descenderá hasta 800-900 m en el norte y alrededor de 1.000 m en el sur. La masa de aire será más seca, con menos precipitación. Las nevadas persistirán en el Sistema Central y sierras del sureste, mientras que, en Cantábrica, Ibérico y Pirineos se esperan nevadas débiles que tenderán a remitir por la tarde.
La AEMET pone sobre aviso a estas zonas de Castilla y León por fuertes nevadas y espesas nieblas
El mes de diciembre ha empezado con fuerza en los meteorológico en España, en general, y en Castilla y León, en particular, con frío, sobre todo de madrugada con heladas importantes, pero también con lluvias, nieblas espesas y mucha nieve, sobre todo en las zonas de montaña. Los amantes del deporte del esquí se frotan las manos ante la llegada del Puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción por las nevadas que están cayendo y que posibilitarán la apertura de numerosas estaciones invernales.
Temperaturas en descenso y heladas
En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en descenso en áreas mediterráneas, interior este peninsular y Pirineos, con aumentos en el resto de la mitad norte de Aragón, Navarra, Ibérica sur y oeste de Galicia. En el resto se prevén pocos cambios.
Respecto a las mínimas, se esperan pocos cambios en Canarias y predominarán los descensos en el resto. Asimismo, se darán heladas débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte y sierras del sureste peninsular, que serán moderadas en montañas del norte.
Cielos nubosos y nevadas en la mitad norte y sureste peninsular
La AEMET prevé para este miércoles que el paso sucesivo de frentes deje cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, aunque tenderá a abrir salvo en el cuadrante noroeste, Cantábrico y este de Baleares y cubriéndose en la mayor parte del territorio con la llegada de un nuevo frente.
Así, se darán precipitaciones, acompañadas de alguna tormenta y granizo ocasional, en Galicia, Cantábrico, Pirineo occidental, Melilla y este de Baleares, donde podrían ser localmente fuertes, así como persistentes en el extremo oriental del Cantábrico. Además, al principio también afectarán a amplias zonas del centro y mitad sur peninsular, islas Pitiusas y puntos de Cataluña.
También nevará en montañas de la mitad norte y del sureste peninsular a una cota de 1.000-1.200 metros, con posibilidad en cumbres de Mallorca y probables acumulados significativos en el sistema Central, sin que se descarte en las Béticas orientales.
Oleaje, vientos y nieve activan avisos en 16 provincias y Melilla
Oleaje, vientos y nieve activarán este miércoles los avisos en 16 provincias y en Melilla, con alertas de nivel naranja (importante) por olas en siete provincias del norte peninsular, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
En concreto, en nivel naranja por oleaje estarán Guipúzcoa, Vizcaya, A Coruña, Lugo, Pontevedra, Cantabria (Litoral Cántabro-costa) y Principado de Asturias (Litoral occidental asturiano-costa y Litoral oriental asturiano-costa), con mar combinada del noroeste de 5 o 6 metros y vientos con rachas de 50 a 61 kilómetros por hora (km/h).
También con aviso por olas, pero en nivel amarillo, estarán Lanzarote, Almería, Granada, Girona y la ciudad autónoma de Melilla.
En cuanto a los avisos por vientos, se darán en Melilla, así como Castellón, Tarragona y Granada, con rachas máximas de 80 km/h y viento del noroeste en el litoral sur de Tarragona e interior norte de Castellón.
Las provincias con avisos con nieve serán Madrid (Sierra de Madrid), Ávila y Segovia (Sistema central), con acumulaciones de nieve en 24 horas de 5 centímetros y por encima de los 1.000-1.200 metros.
