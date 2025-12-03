Alerta de la AEMET por el temporal de nieve en España, en directo hoy: última hora en Madrid y Andalucía

La AEMET prevé para este miércoles que el paso sucesivo de frentes deje cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, aunque tenderá a abrir salvo en el cuadrante noroeste, Cantábrico y este de Baleares y cubriéndose en la mayor parte del territorio con la llegada de un nuevo frente.

Así, se darán precipitaciones, acompañadas de alguna tormenta y granizo ocasional, en Galicia, Cantábrico, Pirineo occidental, Melilla y este de Baleares, donde podrían ser localmente fuertes, así como persistentes en el extremo oriental del Cantábrico. Además, al principio también afectarán a amplias zonas del centro y mitad sur peninsular, islas Pitiusas y puntos de Cataluña.

También nevará en montañas de la mitad norte y del sureste peninsular a una cota de 1.000-1.200 metros, con posibilidad en cumbres de Mallorca y probables acumulados significativos en el sistema Central, sin que se descarte en las Béticas orientales.