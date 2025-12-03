Blanco visita en Buenos Aires un centro educativo para colectivos vulnerables fundado por un castellano y leonés

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, visitó hoy, en la Villa Soldati de Buenos Aires, el instituto Nuestra Señora de Fátima, un centro docente nacido para que los niños vulnerables tuvieran la oportunidad de ir a la escuela, que surgió de la solidaridad de Leoncio Herrero, un sacerdote nacido en la localidad zamorana de Villalpando en 1929, que llegó al barrio en 1957 y que falleció en Buenos Aires en 2015.

A esta obra social se incorporó, posteriormente, el padre Paco Blanco Martín, nacido en Valladolid y que ha trabajado durante 60 años en el centro. Este sacerdote actualmente reside en Madrid y, durante la visita, la vicepresidenta ha conversado con él a través de una videollamada realizada desde el instituto.

Blanco pudo conocer un proyecto que parte de un contexto de pobreza y marginación, y que pudo dar sus primeros pasos en 1958 para que los niños pudieran ir al colegio. En 1970 se puso en marcha la escuela de jóvenes y adultos y, ya en 1979, se inauguró la secundaria técnica, con estudios orientados al mercado laboral.

Este proyecto no ha parado de crecer, ya que en 2011 se puso en marcha el nivel terciario de educación y, en 2013, pasó a formar parte de la Red Educativa Marianista. En la actualidad, cuenta con unos 2.500 estudiantes del entorno.