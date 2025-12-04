Idéntico al italiano: este es el pueblo catalán que hace el mejor panettone de chocolate de toda España

La Navidad lleva estando a la vuelta de la esquina desde la tercera semana de noviembre. Y es que cada año se adelanta un poco más esa época que transforma a las personas, donde prima la felicidad y la esperanza. Ahora se respira un ambiente especial en calles, hogares y comercios. Las luces llevan estando encendidas casi dos semanas, y el centro de las ciudades ya se han disfrazado con el atrecho de la película de 'El Grinch'.

En esta celebración priman la tradición, el reencuentro familiar y la ilusión, sobre todo para los más pequeños, aunque otro de los elementos más destacados es esa infinidad de postres ideales para estos días de invierno. Turrones de almendra o chocolate, mazapanes, bombones y mantecados se transforman en el compañero de vida de todos los españoles, aunque algunos por tiempo limitado.

El panettone, el dulce favorito de los españoles en Navidad

Esto mismo ocurre con el panettone. Su origen es italiano sí, pero en España es una reliquia durante la Navidad, y todo ello se debe a su sabor. Se caracteriza por una textura esponjosa, un aroma afrutado y su versatilidad para servirse tanto en desayunos como en sobremesas A su vez, posee la cualidad de amoldarse a muchos paladares, ya que puede ser cocinado con pasas y naranja, o con chocolate.

El panettone se ha asentado como uno de los productos de la navidad en España kiko delgado Agencia EFE

Los españoles se mantienen fiel al panettone, y de hecho existen pastelerías artesanales, panaderías y cafeterías que lo preparan con recetas propias, aportando sabores locales y técnicas de fermentación más perfeccionadas. Aunque también están los casos de aquellos que no se quieren escaparse de los métodos más clásicos y que tratan de competir por hacer el considerado como mejor el mejor de España.

Un concurso que reúne a los mejores pasteleros y reposteros de España

La comunidad autónoma de Cataluña es un claro ejemplo de ello, y más con el concurso del Gastronomic Forum de Barcelona. Se trata de un evento muy reconocido en Europa y que tiene como protagonista a la gastronomía, la restauración y el foodservice. Además, suelen reunirse profesionales, expositores y chefs para discutir sobre el panorama de la alimentación y el futuro del sector.

En esta organización, que se celebró a principios del mes pasado, se escogió cuáles son los mejores panettones de España, y los resultados finales apuntaron a un lugar muy concreto: Cataluña. El jurado valoró el sabor, el olor o la estructura de la molla para determinar su votación final, y entre ellos se encontraban el pastelero Ramón Morante, así como los chefs, Sergio y Javier Torres.

Los mejores panettones de España se hacen en Cataluña

En cuanto al panettone de fruta confitada, el mejor de toda España se encuentra en dos establecimientos de Oriol Carrió, uno en el carrer Bailén y el otro en Provença. Por otro lado, en cuanto al panettone de chocolate, el oro se lo llevó la pastelería Can Jan de Torredembarra, situada en Tarragona. Rafel y Adrià Aguilera fueron quienes lideraron el producto final. De hecho, llegaron a presentarlo en el Campeonato del Mundo de Panettone de Milán en 2021, aunque allí quedaron segundos en la sección de chocolate y terceros en la tradicional.