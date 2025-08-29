Castilla y León mantiene tres incendios en nivel 2, cuatro en 1 y seis más activos

Castilla y León contabiliza a estas horas tres incendios en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (cinco si se divide el zamorano de Porto de su foco leonés en La Baña y si se disgregan los de Fasgar y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano), todos ellos en las provincias de León y Zamora, así como cuatro más de nivel 1 y otros seis más activos, según el informe al minuto que facilita la herramienta Inforcyl del Servicio de Medio Ambiente.

Desde el operativo autonómico trasladaron que la situación es “algo más favorable” que ayer, aunque se producen reactivaciones de mayor o menor importancia en todos los incendios, lo que obliga a mantener medios para actuar inmediatamente y evitar su evolución. Aun así, pidieron a la ciudadanía que no se acerque a la zona de operaciones de extinción, ya que se realizan actuaciones de desbroce y perimetración que pueden ser peligrosas.

En la tarde de ayer se declaró en nivel 2 el incendio de Berlanga del Bierzo, un fuego que se inició de manera intencionada a las 17.30 horas en la comarca de Vega de Espinareda, muy cerca del fuego de Anllares del Sil. Exigió el desalojo de la localidad al contar con varios puntos de inicio a lo largo de la carretera en las proximidades del pueblo, aunque se logró controlar. Además, la Guardia Civil detuvo a un joven de 20 años como presunto autor del incendio.

En el caso del incendio de Fasgar-Colinas del Campo de Martín Moro, en León, mantiene zona activa en la parte Sur y Este (Tremor de Arriba), con fuerte evolución hacia el Valle Gordo (Río Omaña). Los trabajos de contención se han concentrado en la divisoria de la montaña, ya que ha tenido un rápido avance hacia la cumbre empujado por fuertes vientos del oeste con rachas sostenidas de hasta 50 kilómetros por hora.

En el resto del perímetro se llevan a cabo labores de consolidación, aunque recalcaron la preocupación de los fuertes vientos, que puedan empujar con intensidad las llamas hacia la cumbre, donde se realizan tareas de fuego técnico para ampliar la dimensión de la línea de defensa.

En cuanto a la situación del fuego de Porto (Zamora) en su afección a la zona leonesa de La Baña, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, apuntó que su evolución ha sido “muy favorable”, de forma que “el perímetro no tiene actividad” y está “en fase de vigilancia y de consolidación”, a lo que favorecerá “las previsiones de alguna llovizna”.

Nivel 0 y 1

Según Inforcyl, en nivel 1 de IGR se localizan los fuegos de Barniedo de la Reina - Cardaño de Arriba, que afecta a las provincias de Palencia y León; el de Llamas de la Cabrera (León), Garaño (León) y Anllares del Sil, también en León.

Así, el de Garaño “está estabilizado y contenido dentro del perímetro”, por lo que “requiere de vigilancia”, mientras que en el de Llamas de Cabrera se produjo una reproducción en la zona de Prada de la Sierra que ha exigido la intervención diferentes medios”, que “permitieron que no fuera a más”.

Respecto al de Anllares del Sil, también se produjeron reproducciones durante el día dentro del perímetro, mientras que a última hora se produjo una pequeña reproducción en la zona de Faro, que ha exigido la intervención de los medios”, pero ya está controlada.

En el caso de Barniedo de la Reina, el perímetro está estabilizado, si bien con numerosas reproducciones que están siendo atendidas junto a los trabajos de consolidación del perímetro.

Además, se suman otros seis incendios activos en estos momentos, aunque en nivel cero: con Yeres y Gestoso (que entró por Orense), en León; Molezuelas de la Carballeda (Zamora), además del originado el 16 de agosto en Canalejas (León) que se introdujo también en la provincia palentina a través de San Pedro de Cansoles y que amenazó hace unos días Guardo; y Malillos (Zamora).

Carreteras

Por otra parte, después de varias jornadas con una docena de carreteras secundarias de Castilla y León cortadas al tráfico por la presencia de humo y polvo generados por los incendios forestales, en estos momentos solo dos vías de la Comunidad se encuentran cortadas al tránsito de vehículos, una de ellas en León y otra más en Zamora.

Según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), recogida por Ical, se trata de la LE-5330, entre Igüeña y Colinas del Campo de Martín Moro; y la ZA-103, entre San Martín de Castañeda y la Laguna de los Peces, en la comarca de Sanabria, en Zamora, por el incendio de Porto.