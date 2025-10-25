Cermi Castilla y León: Un cuarto de siglo de avances para las personas con discapacidad

El Comité Autonómico de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Castilla y León ha cumplido 25 años. O lo que es lo mismo, un cuarto de siglo lleno de avances en favor de la calidad de vida y bienestar de este colectivo, formado en la comunidad por cerca de 250.000 personas, así como de éxitos en la unión, la convivencia y el diálogo con administraciones como motor del cambio social.

Y lo han celebrado este sábado con una marcha por Valladolid que, bajo el lema ‘De la inclusión a la convivencia’, ha recorrido las calles Pasión y María de Molina de la capital vallisoletana hasta llegar a la plaza Zorrilla, donde ha tenido lugar el acto institucional, presidido por el responsable de CERMI Castilla y León, Francisco J. Sardón.

Más de 600 personas, entre ellas el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar, han participado en esta caminata en la que han desafiado también el tiempo desapacible y la lluvia caída esta mañana.

Durante su intervención, Sardón destacaba que el éxito de los 25 años de CERMI está en el diálogo permanente con las administraciones, un trabajo conjunto, decía, que ha permitido poner en marcha leyes relevantes como la Ley de Igualdad de Oportunidades o la Ley de Accesibilidad.

“Si algo ha sido más importante en estos 25 años es que antes apenas se escuchaba lo que queríamos y necesitábamos las personas con discapacidad, y hoy ninguna ley, ningún decreto, ninguna norma se aprueba sin la participación del CERMI y sin la participación de las propias personas con discapacidad”, apuntaba.

Asimismo, hacía hincapié en que el CERMI es la voluntad de todas las personas con discapacidad por vivir en comunidad, convivir en esta sociedad, sasí como por ser y estar, pero, sobre todo, "por aportar, por tener nuestras obligaciones y también nuestros derechos”.

La celebración ha contado con una suelta simbólica de globos con el logotipo del 25 aniversario y la inauguración de un mural conmemorativo en el que los asistentes han podido escribir frases y reflexiones sobre este cuarto de siglo de historia del movimiento asociativo.

El acto concluía con una degustación de productos de Alimentos de Valladolid y la actuación en directo del DJ Nelson Daza.

El CERMI Castilla y León, que agrupa a 12 federaciones y entidades representativas, nació en el año 2000 con el objetivo de articular la voz del movimiento social de la discapacidad en la Comunidad y consolidar una acción política unida, cohesionada y constructiva.