La CHD refuerza el canal de Villoria-La Armuña (Salamanca)

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha concluido la primera fase de la serie de obras de mantenimiento que está llevando a cabo en un tramo de quince kilómetros del canal de Villoria-La Armuña (Salamanca), con una inversión que supera los 2 millones de euros.

Los trabajos realizados en la zona han incluido actuaciones de reposición de juntas del canal para disminuir las filtraciones de agua; la restauración de grietas o restauración de estructuras, tal y como explica el organismo de cuenta en nota de prensa.

Este primer avance también ha ejecutado la formación de rampas de salida de animales; la limpieza de desagües antes del inicio de la campaña de riego, junto a la mejora de los caminos de servicio y desbroce de sus márgenes.

Todo como parte del programa de mantenimiento de los canales existentes en zonas regables del Estado, cuyo objetivo es lograr un uso sostenible y responsable del agua que garantice la seguridad en el suministro.

La segunda fase, que contemplan trabajos desde el Canal de Villoria hasta la presa de Aldearrubia en otro intervalo de 15 kilómetros, contará con una inversión de 2,7 millones, la misma cantidad que para la primera, que hace que el total ascienda entre ambos periplos a los más de 5,5 millones de euros.

Las obras de conservación y mantenimiento, en este caso, se dispondrán para el sellado de juntas, mejora del drenaje, limpieza de desagües eimpermeabilizaciones