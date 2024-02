Cientos de tractores se echan a las calles de Castilla y León para clamar contra la nueva PAC

El sector del campo de Castilla y León ya no aguanta más. Sin mediar convocatoria alguna, y llamados a través de mensajes telefónicos cientos de tractores inundaron las principales calles de las capitales de provincia de la Comunidad para clamar contra la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC).

Durante los últimos días se multiplican las protestas de agricultores de distintos países de la Unión Europa contra la nueva PAC y los elevados costes de producción, incluyendo Francia, Bélgica, Italia, Alemania, Polonia, Rumanía o Grecia. Este mismo jueves, agricultores portugueses cortaron la autovía A-62 junto a la frontera con España, en las inmediaciones del salmantino término municipal de Fuentes de Oñoro.

En León, la marcha se inició con una concentración de vehículos en el entorno del estadio de fútbol para continuar por el centro de la ciudad, acompañada del sonido de las bocinas, hasta llegar a la Subdelegación del Gobierno, donde está prevista la entrega de un manifiesto, y continuar posteriormente hasta la sede de la Delegación territorial de la Junta, donde concluye esta movilización que también incluye un reproche a las organizaciones agrarias, por no estar presentes en ella.

“Hasta que nos escuche el Ministerio de Agricultura, que es el que nos representa y traslade nuestro malestar a la Comisión Europea y ministerios pertinentes, para derogar o rebajar las leyes y reformas que están hundiendo al sector primario y despoblando nuestro mundo rural”, recoge el texto que recibió el subdelegado, Faustino Sánchez, con el anuncio de que el martes 6 de febrero re reanudan las protestas, antes de reanudar la marcha en dirección a la Delegación Territorial de la Junta.

Entre las peticiones que plantean está la derogación de la Ley de Bienestar Animal, claridad en el etiquetado con los países de procedencia de los productos y precio en origen y final, imposición de aranceles a la entrada de productos extracomunitarios, rebaja de la carga burocrática y derogación de la Agenda 2030.

El sonoro recorrido de los tractores, en todo momento alentados por las bocinas, estuvo secundado por numerosas personas a pie en una marcha completada con pancartas y carteles reivindicativos con mensajes como 'Nuestro fin será vuestra hambre', ‘El campo despierta. Precios justos ya’ o ‘El campo no se vende. Se defiende’.

El reproche a la ausencia de las organizaciones agrarias fue constante durante la jornada de protesta. Numerosas voces expresaron públicamente su decepción o enfado por no recibir un apoyo en mayor o menor medida de los sindicatos a los que muchos pertenecen y algunos invitaron a devolver esa falta de respaldo con bajas por parte de los asociados. “Parece que se la pela. No hay apoyo de ningún sindicato… si no nos movemos nosotros”, lamentó un manifestante.

“La gente está cansada. Te dicen lo que tienes que sembrar y hay veces que no se puede”, comentó uno de los presentes. Carmen, agricultora de Villlavante, reclamó “poder sembrar lo que se quiere y que lo que se produce tenga valor” y comentó que la bajada en el precio del maíz le va a suponer cuantiosas pérdidas este año.

También recalcaron que no consideran justo que se importen productos de otros países cuando se producen en España y que incluso cuenten con ventajas competitivas. “Todo sube y se gana nada. Hay que protestar”, recalcó Lorena, hija de un agricultor del Páramo leonés durante una manifestación en la que no faltaron banderas de León y de España, informa Ical..

En la misma línea, en Salamanca decenas de tractores se dejaron ver por las principales calles de la. A media mañana, por la N-501, antigua carretera de Madrid, una columna de máquinas agrícolas arribó a la capital por Santa Marta de Tormes tras partir del próximo municipio de Encinas de Abajo, informa Ical.

Se trató de una protesta espontánea, que condiciona el tráfico de acceso por la urbanización de La Fontana, y que adelanta los acontecimientos previstos para la próxima semana en Salamanca, cuando hay una ‘tractorada’ convocada por las organizaciones agrarias (opas) el jueves, día 8 de febrero.

La manifestación partirá de cinco puntos estratégicos de la provincia, incluyendo las autovías -A-66 en Topas y La Maya, la A-62 en Pedrosillo el Ralo y Aldehuela de la Bóveda y A-50 en Peñaranda de Bracamonte, y se dirigirá en diversas columnas hacia la capital del Tormes. Una vez congregados en Salamanca, los tractores circularán “de forma ininterrumpida” por la A-62 en el tramo que une el enlace de la N-630 en la rotonda del Helmántico con el enlace de la N-620 en la rotonda de Buenos Aires.

Por su parte, más de un centenar de tractores, acompañados de turismos, bloquearon la Avenida de Salamanca en Valladolid, en sentido Mercaolid, con el fin de protestar contra las medidas restrictivas de la PAC y las políticas ‘verdes’ que “ahogan al sector”.

Convocados “a título individual” y sin el respaldo de las organizaciones agrarias, contra las que cargaron por “traidoras”, los agricultores y ganaderos llegados de varios puntos de la provincia de Valladolid, entraron en al menos dos columnas llegadas por el sur de la ciudad y por la zona del estadio José Zorrilla, donde se habían conjurado previamente para ralentizar la capital del Pisuerga, siempre con la atenta mirada de los agentes de la Policía Nacional y Local.

Tras estar durante un tiempo detenidos en el aparcamiento del estadio, decidieron bajar por la calle Padre José Acosta, hasta llegar a la Avenida de Salamanca, donde se encontraron con las otras columnas que ya circulaban por allí a lenta velocidad y ocupando los dos carriles en sentido norte. En algunos casos, de vehículos que procedían del Paseo Zorrilla, donde también habían colapsado parte de esta arteria de la ciudad.

"Grupos radicales"

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Castilla y León, Nicanor Sen, se mostró preocupado por la situación que el sector agrícula, y tras manifestar que es un problema de Europa, indicó que tienen pruebas que detrás de las protestas se encuentran "grupos radicales vinculados con la extrema derecha y en algún caso con el partido Vox".

Tras reconocer el legítimo derecho a hacer reivindicaciones, lamentó la ausencia de interlocución con personas concretas que organizan por redes sociales estas protestas, lo que dificulta la labor para su desarrollo.

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, atiende a los medios de comunicación Leticia Pérez Ical

Sen también indicó que no pueden hacer nada ante las movilizaciones que se llevan a cabco en los cascos urbanos, ya que eso depende de los ayuntamientos y sus correspondientes policía locales.

Por último, el representante del Gobierno de España recomendó seguir las indicaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que lo que buscan el mantener la seguridad ciudadana, y ha anunciado que la próxima semana mantendrá una reunión con los representantes de las opas, tras el encuentro que sus responsables nacionales desarrollan con el Ministerio.