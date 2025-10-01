Cinco detenidos por una paliza grupal en Tordesillas (Valladolid)

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas, de nacionalidad extranjera, por su implicación en una agresión grupal en la localidad de Tordesillas. Los hechos, según explicaron a Ical fuentes del Instituto Armado, ocurrieron durante la madrugada del pasado 28 de septiembre cuando una patrulla recibió un aviso en el que se alertaba de una pelea multitudinaria. A su llegada, los agentes se entrevistaron con la víctima, también de nacionalidad extranjera, quien manifestó haber sido agredido físicamente por un grupo de personas. En el lugar, los agentes lograron identificar a uno de los presuntos agresores.

Durante la mañana del mismo día, la víctima se personó en dependencias oficiales para formalizar la denuncia, aportando parte facultativo que acreditaba las lesiones sufridas. En ese momento, reconoció sin género de dudas a uno de los agresores mediante composición fotográfica.

Al día siguiente, se procedió a la detención de uno de los agresores, quien reconoció haber estado presente en el lugar de los hechos. Asimismo, también se identificó a otros tres, como los principales autores de los hechos. Además, durante la mañana de ayer se obtuvieron dos vídeos procedentes de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, en los que se observó claramente la secuencia completa de la agresión, confirmando la participación activa de cuatro varones.

Seguidamente se procedió a su detención, al existir indicios racionales suficientes de su implicación en un delito de lesiones. La Guardia Civil ha instruido las diligencias que junto a los detenidos han sido puestas a disposición de la autoridad Judicial.