Castilla y León lidera el turismo rural con más de 309.000 pernoctaciones en agosto

Castilla y León consolidó el pasado mes de agosto el liderato nacional en el ranking de personas que optaron por el turismo rural en España, al registrar más de 100.000 viajeros y superar las 309.000 pernoctaciones, según la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros, publicada hoy el Instituto Nacional de Estadística y recogida por Ical.

En viajeros se registra una caída del 10,7 por ciento en la tasa interanual, descenso por encima del 4,8 por ciento registrado en el conjunto de España, donde el volumen de viajeros alcanzó los 663.070. De los visitantes que llegaron a Castilla y León, 87.063 eran residentes en España y el resto (13.139), arribaron procedentes del extranjero.

En cuanto a las pernoctaciones, Castilla y León también fue líder y anotó 309.320 a lo largo de agosto, un 9,4 por ciento menos que en el mismo mes del pasado año, mientras que en el conjunto del país la caída fue del 1,9 por ciento, hasta rebasar el 2,3 millones de pernoctaciones. El 10,8 por ciento de las noches contabilizadas en la Comunidad fueron protagonizadas por turistas extranjeros (30.119).

En Castilla y León, la estancia media en alojamientos de turismo rural fue de 3,08 días, por debajo de los 3,59 registrados en el conjunto de España, y a lo largo del mes de agosto permanecieron abiertos 3.318 establecimientos, que ofertaban un total de 30.590 plazas, y empleaban a 5.008 personas.

La encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros también refleja los datos de pernoctaciones en apartamentos turísticos, campings y albergues, donde Castilla y León registró cifras más modestas que en alojamientos de turismo rural con respecto a la media nacional.

Así, la Comunidad cerró el mes con un total de 63.441viajeros y 149.206 pernoctaciones en apartamentos; con 109.691 viajeros y 321.427 pernoctaciones en campings; 36.716 viajeros y 134.026 pernoctaciones en albergues.

Provincias

En cuanto a viajeros, el comportamiento por provincias fue irregular. Segovia lideró las subidas con un 18,2 por ciento, hasta los 11.640 viajeros, por delante de Ávila, con un 11,4 por ciento (17.181); Palencia, donde el incremento fue del 9,7 por ciento (8.190), y de Salamanca, que con una mejora del 3 por ciento alcanzó los 12.384 viajeros.

En el resto de las provincias se registraron descensos. La caída porcentual más importante correspondió a Soria, con un 39,2 por ciento (6.830 viajeros), seguida de Zamora, con un 36,5 por ciento (7.718) y de León, que se dejó un 31,2 por ciento (12.809). La provincia de Burgos fue la contabilizó más viajeros con 17.695 (-9 por ciento), mientras que en el extremo opuesto se situó Valladolid con 6.134 (-4,2 por ciento).

En pernoctaciones el comportamiento fue similar. Segovia lideró los incrementos con un 32,2 por ciento, hasta las 36.791, mientras que en Ávila fue la provincia que sumó más pernoctaciones en agosto hasta las 61.652 (+16,8 por ciento). En el resto de provincias se acumularon descensos, que en el caso de Soria fue del 49,3 por ciento (22.796), mientras que en León alcanzaron el 28 por ciento (40.577) y en Zamora el 22,2 por ciento (21.672). En Burgos se acumularon 53.562 pernoctaciones (-2 por ciento); en Palencia, 21.693 (-7,4 por ciento); en Salamanca, 36.498 (-7,8 por ciento) y en Valladolid, 14.080 (-0,8 por ciento).