Colocar una gran bandera de España en el castillo de Alba de Tormes, exigencia de Vox al PP en su pacto de Gobierno

El PP sigue gobernando en la localidad salmantina de Alba de Tormes, de algo más de 5.000 habitantes, pero ha cambiado de socio. Si en la pasada legislatura fue Ciudadanos el partido en el que se apoyaron los populares para poder coger el bastón de mando y lograr la mayoría, en esta ocasión es Vox el partido que ha dado su concejal a la popular Concepción Miguélez para que pueda ser la alcaldesa, si bien a cambio de un acuerdo o pacto que ambas formaciones alcanzaban y que incluye temas importantes para el municipio como la reducción de las normas urbanísticas o "a demanda de una autovía Alba-Salamanca.

Si bien, hay otra exigencia de la formación conservadora aceptada por el PP, que forma parte en el número diez del acuerdo de catorce puntos alcanzado, que ha trascendido hoy y que es cuanto menos peculiar. Una medida con la que el PSOE está polemizando. Y es que según parece Vox le ha exigido al PP poner una bandera española "de dimensiones considerables" en el castillo de los Duques de Alba en Alba de Tormes, una fortaleza del siglo XII.

"No es lo más importante y me extraña que cause tanta polémica, como que si somos fachas y tal, cuando es un símbolo de todos", señala Juan Antonio Pascual Pastor (Vox), quien será teniente alcalde y concejal de Turismo y de Desarrollo Local, en declaraciones recogidas por Efe.

Si bien, de momento no hay fecha todavía para la colocación de la enseña nacional, mientras desde Vox no salen de su asombro y apuntan que todos los monumentos patrimoniales e institucionales deberían llevar la bandera de España, la de la Unión Europea y la regional. "No creo que por poner estos símbolos se caigan nuestros monumentos", ironizaba.

Por el contrario, la socialista Elena García Martín ve"ridículo" que colocar la bandera en el castillo sea un punto de un pacto de Gobierno. "Que pongan banderas no nos molesta, pero con los problemas que tiene Alba de Tormes consideramos que es ridículo y que ofende a los albenses", denunciaba.

La concejal socialista advierte de las consecuencias que va a tener para el municipio este nuevo Gobierno, quien augura una legislatura conflictiva con numerosas polémicas.