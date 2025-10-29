Condenado a un año y nueve meses de prisión el exprocurador socialista Ángel Hernández por coacciones y maltrato a su expareja

El exprocurador socialista Ángel Hernández deberá enfrentarse a juicio, tras ser acusado de cinco delitos, dos de ellos en el ámbito de la violencia sobre la mujer por coacciones y maltrato a la que fuera su pareja sentimental en febrero de 2024, En la mañana de hoy

El Juzgado de lo Penal de Soria ha condenado a un año y nueves meses de prisión al exprocurador socialista Ángel Hernández, tras llegar a un acuerdo de conformidad entre las partes en el juicio celebrado hoy. No entrará en la cárcel, al carecer de antecedentes penales, y tendrá que seguir un curso de violencia contra la mujer.

La Fiscalía de Soria solicitaba una pena de tres años y nueve meses de cárcel, por cinco delito. Además de dos de violencia sobre la mujer por coacciones y maltrato a la que fuera su pareja sentimental, también se le acusaba de un delito de vejaciones injustas, otro de atentado contra agentes de la Policía y dos delitos leves de lesiones por agredirles durante su detención. En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclamaba en sus calificaciones previas una indemnización para los agentes de 2.560 euros en un caso y 120 en otro.

Ángel Hernández fue detenido en febrero de 2024 tras aporrear la puerta de casa de su pareja (agente de la Policía Nacional) y proferir gritos e insultos sobre su persona. Hasta el lugar se movilizó una patrulla de la Policía Nacional y procedió a identificar y trasladar a Hernández a las dependencias policiales. No obstante, el estado de exaltación y nerviosismo en el que se encontraba el todavía procurador del PSOE por Soria obligó a llevarlo en primera instancia al hospital para recibir asistencia.