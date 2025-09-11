Confirman un caso de gripe aviar de un águila calzada recogida en Pedraza de Alba (Salamanca)

El pasado 16 de agosto se localizó un ejemplar de águila calzada ('hieraaetus pennatus') con síntomas nerviosos en el entorno de la localidad salmantina de Pedraza de Alba. Siguiendo los protocolos establecidos ante la aparición de posibles enfermedades o intoxicación de fauna silvestre, por parte de los responsables veterinarios del Centro de Recepción de Fauna Silvestre de Salamanca se dio cuenta a los servicios veterinarios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para la toma de muestras y su ulterior análisis.

Una vez analizados y confirmados en el laboratorio nacional de referencia de Algete, se comprueba mediante la técnica de PCR que hay animales positivos al virus Influenza Aviar (H5N1).

Por ello, la Junta de Castilla y León ha reforzado la prevención, el control y la vigilancia de las medidas de bioseguridad que se aplican en las explotaciones avícolas del entorno de Pedraza de Alba.

La circulación de los virus de la influenza aviar no es un fenómeno nuevo, ya que se trata de una enfermedad de distribución mundial, si bien los distintos tipos de cepas se distribuyen de forma heterogénea. Es por esta razón por la que en España existe un programa nacional de vigilancia basado en el riesgo, que tiene en cuenta la alta variabilidad genética del virus y que incluye un sistema de vigilancia activa y pasiva, tanto para aves domésticas como silvestres.

Salud humana

A pesar de que estas situaciones pueden provocar cierta alarma entre la población, desde el Gobierno autonómico se quiere dejar claro que este positivo no supone ningún riesgo para la salud pública, dado que la variante del virus H5N1 que está circulando este año por Europa no posee una capacidad significativa de transmisión al ser humano, así como por el hecho de que el agente patógeno no puede ser transmitido a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos derivados de estos.

Recomendaciones

Independientemente de este hecho, y de que, según los expertos en sanidad animal, el riesgo de contagio entre los trabajadores expuestos a animales enfermos es bajo, desde la Junta de Castilla y León se recomienda intensificar las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas, comunicar de inmediato cualquier sospecha y minimizar el contacto con aves silvestres que muestren síntomas o estén muertas para evitar la dispersión.