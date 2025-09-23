Convocado un nuevo certamen cultural de la Villa de El Burgo de Osma

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma ha convocado los XXVII Premios de Fotografía, Prosa y Poesía Villa de El Burgo de Osma. Dotados con tres reconocimientos por categoría de 400, 200 y 100 euros, los interesados en participar podrán presentar sus originales antes del día 28 de noviembre. El fallo del jurado, compuesto por los profesionales expertos en la materia que designe la Comisión de Cultura y Turismo, se hará público en diciembre del presente año 2025.

Las fotografías que se presenten al certamen deben tener como tema El Burgo de Osma en cualquiera de sus facetas monumentales, artísticas, paisajísticas, festivas, religiosas, culturales o etnográficas relativas al municipio. Las fotos deben ser inéditas y no haber sido premiadas en ningún otro concurso. Pueden presentarse tanto en blanco y negro como en color y su formato será de 30 por 40 centímetros. Cada participante podrá remitir una única fotografía, en caso contrario será descalificado.

En la modalidad de poesía, también debe ser El Burgo el tema fundamental y solo podrá presentarse un poema por persona. La extensión mínima de los trabajos será de 14 versos y la máxima de 50 sin establecer más condiciones de métrica y rima.

Los escritos de prosa podrán ser de carácter descriptivo, narrativo o dramatización con un máximo de un trabajo por participante. Los originales tendrán una extensión mínima de tres folios y máxima de ocho y deben estar escritos a doble espacio con entre 30 y 33 líneas por folio.

En la pasada edición, la XXVI, los ganadores del concurso de prosa fueron Raúl Jiménez Hernández por “Príncipe, Monje y Pastor”, Ana María García Ruiz con “Las Calles de Uxama” y María Viñal González por “Registro oral número 74”. En poesía, el primer premio fue para Fernando Robles Páez y su obra “El Espíritu de Osma”, el segundo se lo llevó Álvaro Rodríguez con “Senderos Olvidados” y el tercero la composición “Vivir, morir en tus rodillas” de Vanessa Cordero Duque. La fotografía ganadora en 2024 fue “Callejeando” de Trinidad González Santos, en segundo lugar quedó Vicente B. Diez Hernández con “Desde la Silla del Rey” y en tercero “Uxama” de María Cruz Flores Puente.