Buscan a un hombre de 63 años que debería haber llegado ayer a su domicilio de Zamora

La Benemérita estableció el dispositivo de búsqueda DByLDES para intentar encontrar a Antonio, que podría estar usando un vehículo marca Peugeot, modelo 307. de color rojo y matrícula 7405DTG. El último lugar donde fue avistado ese coche fue en el entorno de Carbellino de Sayago. El desaparecido tiene otro domicilio en Almeida de Sayago.

Al no llegar a su casa, los familiares denunciaron la desaparición en la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, que activó varias patrullas de Seguridad Ciudadana que no lograron dar con el desaparecido.

Durante la mañana de hoy, se ha ampliado el dispositivo con más patrullas de Seguridad Ciudadana y del Seprona, con embarcación, así como la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia, Atención al Peregrino y el helicóptero de la Unidad Aérea de Castilla y León, con base en León, todo ello dirigido y coordinado por el teniente adjunto de la Compañía de Zamora, según enumeraron fuentes de la Comandancia.

También están en alerta otras unidades como la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía para trabajos de Puesto de Mando Avanzado, el Equipo Pegaso y los perros de búsqueda del Grupo Cinológico de Castilla y León con base en Zamora, que se incorporarán al dispositivo en función de la evolución de la búsqueda.