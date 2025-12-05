El Coro Góspel Good News, de Simancas, actuará este sábado en la Sala de Cámara de la Filarmónica de Berlín

El Coro Góspel Good News, formación nacida en el municipio vallisoletano de Simancas, viaja del 4 al 8 de diciembre a Berlín, donde este sábado, 6 de diciembre, actuará en la capital alemana a partir de las 20.00 horas en el festival ‘Choral Christmas’, que se celebra en uno de los escenarios más emblemáticos de la música internacional: la Sala de Cámara de la Filarmónica de Berlín.

Como antesala a esta cita, el coro ofrecerá mañana viernes un concierto en la berlinesa Iglesia de San Mateo (Kulturforum) junto al resto de formaciones participantes, en una experiencia que marcará un nuevo hito en su intensa trayectoria internacional.

El Coro Góspel Good News se presentó oficialmente en Simancas en junio de 2003. Desde entonces, ha actuado en los principales escenarios de la provincia de Valladolid y ha formado parte de numerosos ciclos de conciertos en Castilla y León. A nivel nacional, ha llevado su música a Aragón, Asturias, Extremadura, Madrid y Navarra, además de colaborar en diversas cadenas de televisión.

Su proyección internacional también ha sido notable, participando en certámenes de Italia, República Checa, Reino Unido y Hungría. Entre sus reconocimientos más destacados figuran la Medalla de Plata y el Premio del Público en el festival ‘Prague Christmas’ y la Medalla de Oro y un Premio Especial del Jurado en el XV Festival y Competición Coral Internacional de Budapest, celebrado en el prestigioso Béla Bartók National Concert Hall.