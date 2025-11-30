Mañueco: "Sánchez está podrido desde la raíz y no tiene ningún proyecto para España"

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado este domingo en la multitudinaria concentración convocada por el Partido Popular en la explanada del madrileño Templo de Debod para protestar contra la corrupción en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Allí, el jefe del Ejecutivo autonómico aseguraba que muchos españoles se manifiestado en este lugar hoy para decir que el sanchismo está "podrido desde la raíz", que no tiene ningún proyecto de país y que lo único que hay es mantenerse en el poder y resistir.

"Hoy le hemos vuelto a pedir a Sánchez que convoque elecciones y dé la voz a los españoles para que elijan a un partido y un líder con proyecto, como el que representa Feijóo", afirmaba Mañueco, contundente.

Asimismo, el presidente señalaba que es posible otra forma de gobernar el país, como la que representa el PP en Castilla y León bajo su mando. Una manera de gobernar -decía- que ha posibilitado más crecimiento económico con más gente trabajando que nunca, que ha incrementado los derechos sociales, que ha reducido los impuestos y que presta los mejores servicios públios de España.

"Esta es la forma de gobernar que defendemos y reivindicamos en Castilla y León, y que es la que llevará a efecto Feijóo en La Moncloa", destacaba.

Finalmente, Mañueco advertía de que Sanchez lleva varios años de presidente y que siempre ha hecho lo que le interesa a él y que "nunca" ha pensado en España y en los españoles.

"Por eso decimos con claridad que el no puede seguir, que está podrido, además de rodeado y manchado por todos los lados, en su entorno, en su partido y en su Gobierno", finalizaba el líder popular.