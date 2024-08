¿Cuál es la razón de que el palacio más famoso de Salamanca esté lleno de conchas?

Nos encontramos ante uno de los palacios más populares de toda España. Cualquier turista que llega a Salamanca encamina sus pasos hasta este curioso edificio con una magnífica fachada adornada con 300 conchas de vieira. Y esta es la principal causa de su nombre, la Casa de las Conchas.

¿Pero cómo surge este palacio y cuál es la razón de que tenga tantas conchas incrustadas en su fachada?

Nos tenemos que remontar hasta el siglo XV, concretamente hasta el año 1493 cuando se inicia su construcción, que finalizaría en 1517. Las conchas, que se han convertido en un emblema de la ciudad, y que llevan allí desde el año 1517, coincidieron con el enlace matrimonial de Juana de Pimentel con Arias Maldonado.

Fachada de la Casa de las Conchas en Salamanca

Un edificio que se construye por encargo de Rodrigo Maldonado de Talavera, caballero de la Orden de Santiago, que bajo su mandato se levanta también la capilla de Talavera en el claustro de la Catedral Vieja. Terminaría las obras su hijo que se casó posteriormente con una sobrina del duque de Benavente, Juana de Pimentel, siendo padres de Pedro Maldonado, que pasaría a la historia por ser un caudillo comunero.

El edificio original aúna elementos góticos, renacentistas y mudéjares, pero donde destacan las más de 300 conchas y múltiples blasones y escudos. Y otra curiosidad es la disposición, en forma de tresbolillo siguiendo la tradición mudéjar de decoración en rombo. Y aquí empieza el misterio. ¿Cuál es la verdadera razón de todas estas conchas? Para ello existen varias teorías. Una de ellas es que los Maldonado al pertenecer a la orden de Santiago, representan ese emblema, la concha por una cuestión de orgullo.

Hay una explicación más romántica. Se trataría de un gesto de amor de Rodrigo Arias Maldonado a su esposa Juan Pimentel, en homenaje al escudo de armas de su esposa, formado por barras y conchas.

Patio de la Casa de las Conchas de Salamanca.

También circula una leyenda en la que se dice que bajo una de las conchas de su fachada se encuentra una onza de oro, algo muy normal en esa época, ya que era costumbre colocar alguna moneda de oro en los cimientos para atraer la buena suerte del edificio. Pero la más extendida de todas es que la familia propietaria escondió sus joyas bajo una de las conchas, dejando documentada la cantidad escondida pero no la concha donde se ubicó, y quien quiera aventurarse a buscar este tesoro debe aportar una cantidad como fianza. Si encuentra el tesoro se lo lleva junto con la fianza, y si no se queda sin nada. Pero no solo de conchas puede presumir este edificio, ya que hay escudos nobiliarios por doquier, figuras talladas de leones y perros...

Durante varias generaciones la Casa siguió ligada a los Maldonado, pero la revolución comunera con el hijo de los dueños al frente provocó que Carlos I ordenara tirar, como castigo, una de las torres. Con el paso de los años fue pasando por distintas familias, y en los últimos siglos ha sido un cuartel y un colegio y hasta un espacio cultural y en 1993 abrió sus puertas como biblioteca municipal. Actualmente es propiedad del Estado.

Merece la pena visitar el lugar, disfrutando de un paseo por el casco viejo y disfrutar de un edificio que encierra también un precioso patio donde se puede disfrutar de su artesanado o de las rejas de las ventanas.