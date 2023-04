¿Cuáles son los pueblos dónde mejor se come de España?

España son muchas cosas; Historia, Solidaridad, Cultura, Sol, Turismo, Naturaleza, y Gastronomía, como no, Gastronomía. Si por algo es famosa en el mundo es por su rica y variada despensa, que atra cada vez a más gente, sobre todo a la población extranjera. Se trata de una cocina de origen que oscila entre el estilo rural y el costero, y que representa una diversidad fruto de muchas culturas, así como de paisajes y climas. La gastronomía española está fuertemente influida a lo largo de su historia por los pueblos que conquistan su territorio, así como de los pueblos que posteriormente conquista y coloniza. Esta situación le ha proporcionado una gran variedad de técnicas culinarias e ingredientes.

Fue durante muchos siglos desconocida en Europa, y es entre finales del siglo XIX y comienzos del XX cuando cobra una identidad nacional, fundamentada en los diferentes platos y técnicas culinarias propias. Todo este conocimiento culinario sale a la luz gracias a la aparición a comienzos del siglo XX de escritores especializados en gastronomía capaces de ensalzar y alabar sus platos, de investigar en su historia y su origen.​ A este grupo de escritores se le ha venido a denominar como la «generación gastronómica del 27». A partir de este instante la cocina española evolucionó hasta lo que en la actualidad conocemos como la nueva cocina española.

El concepto tan variado de la cocina hace que algunos autores la denominen en plural, como las «cocinas de España».​ En la cocina española actual conviven dos realidades: la cocina clásica y popular fundamentada en la tradición, y la cocina actual que emplea las más novedosas e ingeniosas técnicas de cocina de autor, con cocineros que han alcanzado fama internacional reconocida.​ A pesar de ello la cocina clásica posee unas raíces religiosas muy profundas. Algunas formas de comer típicas de las regiones españolas se han internacionalizado, tal y como pueden ser las tapas.​ Entre los ingredientes españoles caben destacar los quesos, que son de una gran variedad, fruto de una actividad ganadera milenaria.

También destaca en la gastronomía española la gran variedad de vinos que posee, habiendo alcanzado algunas de sus regiones vitivinícolas fama y reconocimiento internacional. La provincia de Valladolid destaca entre todas ellas, ya que la que cuenta con un mayor número de Denominaciones de Origen de España.

Pues para los amantes de la buena gastronomía les proponemos una pequeña guía con los pueblos dónde mejor se come de España. Está claro que no todo el mundo estará de acuerdo con ella, ya que todos pensamos que dónde mejor se come es en nuestra ciudad de origen, pero según expertos culinarios de renombre estos son los mejores municipios:

Pedraza (Segovia): La localidad segoviana asentó sus inicios gastronómicos en los corderos asados para feriantes y los guisos de la fonda. Hoy ejerce una fascinación casi mágica entre los excursionistas que ofician el rito de los antiguos tratantes; pero también entre los gourmet más avezados que gustan de combinar sabores nuevos en un entorno exquisito, donde lo viejo y lo nuevo se tienden la mano. En repostería destacan los soplillos, el ponche segoviano y una muy variada bollería, todo elaborado artesanalmente en los hornos de nuestras tahonas.

Los cinco restaurantes según Tripadvisor son

- Bar Restaurante Reberte

- El Jardin

- Restaurante El Soportal

Lerma (Burgos): Se trata de una villa que tiene multitud de atracciones turísticas para visitar, aunque cerca podrás visitar otros lugares como Covarrubias y Santo Domingo de Silos que, junto a Lerma, forman el Triángulo de Arlanza. La riqueza de la comarca no es únicamente patrimonial y paisajística, también es gastronómica. Para los amantes del vino y la gastronomía es parada obligada, ya que se encuentra en el corazón de esta pequeña D.O.

La gastronomía en Lerma, siempre asociada a los vinos del Arlanza, podría considerarse como un motivo adicional para venir a este pequeño rincón de España, donde gozarás de una atención tan cálida y acogedora como si estuvieses en casa. Con ese toque casero de su cocina, tan anhelado por la mayoría, sus gentes conservan recetas que han pasado por varias generaciones para quedarse entre nosotros como un patrimonio histórico-cultural de nuestro país.

Productos estrellas: - Morcilla de Burgos: Se trata, sin lugar a dudas, de la mejor morcilla de toda España. Todo amante de este embutido encontrará un refugio fantástico para darse un banquete con la mejor versión del producto. La morcilla burgalesa se ha convertido en una auténtica tradición de siglos para las familias de pueblos en esta provincia, quienes aún dedican esfuerzos a la cría de uno o más cerdos a la matanza para la producción de este alimento tan delicioso. Si quieres sacarle el máximo partido a sus sabores, te recomendamos que pruebes a maridarla con un Tinto Lerma. (Link a tinto Lerma, de la sección nuestros vinos donde se puede comprar).

- Lechazo: El cordero lechal es una completa institución en la gastronomía de Lerma. La primavera es la mejor época del año para su consumo, ya que es cuando las ovejas comen los nuevos pastos, brindándole un mejor sabor a la carne de su cría.

Los mejores restaurantes de la localidad burgalesa son:

- Asador Restaurante Posada de Eufrasio

- Asador Casa Brigante

- Ducal

- Restaurante Asador Caracoles

- Restaurante Galoria

Castroverde de Campos (Zamora): Su gastronomía está ligada a la tradicional producción cerealista, elaborándose en toda la zona deliciosos panes de candeal. Asimismo, incluye alimentos procedentes de las huertas y cultivos de la zona, como las legumbres, de entre las que destaca la lenteja pardina, y de su ganadería, con deliciosas carnes: de ternera, pollo de corral, lechazo, cabrito, conejo, perdiz o pichón.

Entre los platos habituales, destacan el cocido, contundente y completo, la sabrosa y humilde sopa de ajo, el pichón estofado, las patatas a la importancia, el bacalao al ajo arriero o el escabeche. Asimismo, son imprescindibles el cremoso queso de leche de oveja y los sabrosos embutidos, extraídos de las matanzas tradicionales que aún se siguen celebrando.

El punto de dulzor lo ponen sus exquisitos dulces tradicionales: bollos maimones, bollos de hoja, bollos coscarones, pastas, magdalenas y roscas de anís. Además, las festividades se celebran con dulces especiales, como rosquillas de Semana Santa, bollas de San Antón, Roquillas de San Blas y leche frita.

A todo esto, hay que añadirle los excelentes vinos de la zona. Y es que, aunque es una práctica poco habitual, algunos de los vecinos siguen elaborando sus vinos de forma artesanal. Sin duda, se trata de una producción muy limitada, donde prima la calidad frente a la cantidad, obteniéndose vinos de aromas profundos pero suaves, ideales para acompañar cualquier plato.

Mejores Restaurantes de Castroverde de Campos

- Restaurante Lera: Sin lugar a dudas el número uno de la zona.

- Lega Gastro

- Bar España

- Bolonia la Vermuteria

Peñafiel (Valladolid): La gastronomía es en sí misma uno de los grandes atractivos turísticos de la localidad vallisoletana, una tierra que debe su fama culinaria internacional al lechazo asado al horno de leña, un plato que se oferta en muchos de los restaurantes de la villa. No obstante, la gastronomía peñafielense está en constante evolución y son muchos los establecimientos en los que se puede disfrutar de una cocina diferente, para todos los gustos y para todos los bolsillos.

Mejores restaurantes de Peñafiel

- Restaurante Ambivium

- Cepa 21 Restaurante

- Asados Don Jose

- Molino de Palacios

- El Lagar de San Vicente

Aranda de Duero (Burgos): La gastronomía en esta localidad burgalesa presenta una amplia variedad de platos llenos de tradición, sobre los que destacan nuestros dos principales pilares culinarios. Uno de ellos es el lechazo al estilo de Aranda, que recibe su nombre del cordero lechal y que es cocinado en un horno de leña y presentado en una cazuela de barro, tal y como mandan nuestras costumbres. La localidad arandina posee un gran abanico de restaurantes asadores que preparan este tradicional plato y todo tipo de asados, como las chuletillas de lechal, con los productos locales de mayor calidad.

El otro gran pilar de la gastronomía de Aranda son sus vinos, que disponen de su propia denominación de origen Ribera del Duero y cuya calidad es reconocida tanto a nivel nacional como a nivel mundial, no por nada Aranda de Duero ha sido reconocida como la Ciudad Europea del Vino durante los años 2020, 2021 y lo será nuevamente durante el 2022. Esta comarca ribereña brilla por su infinidad de viñedos y bodegas que se encargan de producir uno de los mejores caldos que podrás degustar en toda la península.

A estos dos manjares solo queda añadirles el pan típico de la zona, la Torta de Aranda. Elaborada ya siglos atrás por los campesinos arandinos, esta torta junto a los ya mencionados lechazo y vino, nos ofrecen el menú más característico de todo el municipio de Aranda.

Pero no todo es lechazo y vino en Aranda de Duero. Uno de los puntos fuertes culinarios de la región es el embutido, sobre todo la morcilla de la provincia de Burgos que tiene una gran fama en España y de la cual Aranda produce su propia variante, la Morcilla de Aranda.

Esta variedad local se diferencia de las demás por el uso de ciertas especias y por su doble cocción, las cuales la otorgan de un sabor característico y de una mayor ligereza a la hora de ser comida. Del proceso fabricación de esta morcilla se puede obtener uno de los guisos con mayor tradición de la ribera, el calducho.

Obtenido del caldo resultante de la cocción de las morcillas al que se le añaden algunas rebanadas de pan, este alimento ha sido parte fundamental en las vidas de nuestros antepasados y a día de hoy aún lo sigue siendo en nuestra cultura. Junto al calducho, la sopa de ajo es otro de nuestros platos más tradicionales y humildes que los campesinos de nuestra tierra consumían habitualmente, y sin los que hoy en día sería imposible describir nuestra historia culinaria.

Un elemento sin el que no se podría entender nuestra gastronomía es el queso de oveja. Aranda cuenta con una ganadería ovina que es tradición en la zona desde siempre, y que es fuente de los muchos quesos con una denominación de origen única, Quesos Región del Duero, que son preparados por nuestros artesanos de formas muy diversas y que suelen acompañar en la mesa a una buena copa de vino ribereño.

Los productos de temporada también conforman un grupo imprescindible a la hora de preparar nuestra comida. La ribera dispone de una gran gama de hongos, los cuales son usados en un sinfín de recetas como revueltos, guisos, tortillas, etc. Otros productos de temporada característicos de la Ribera del Duero son los derivados de la caza de pelo y pluma, carnes como la de codorniz, perdiz, liebre, corzo y jabalí unen a nuestra naturaleza más salvaje con nuestra cocina para crear multitud de sabores que hacen a las carnes de Aranda variadas y de una gran calidad.

El amplio espectro culinario del que disponen en la ribera no solo se centra en la carne, también en el pescado. Al estar en contacto tanto del río Duero como de varios de sus afluentes, Aranda disfruta de gran variedad de pescados a su disposición para nutrir, aún más, su ya amplia cocina. Curiosamente, el pescado que más destaca en nuestro recetario se encuentra en el mar, no en el Duero.

El Congrio a la Arandina es un plato que, pese al pescado que usa, nos ha ido pasando de generación en generación y que hoy en día constituye uno de los alimentos más característicos de nuestra cocina.

Por último, es obligatorio detenerse en los postres que nos brinda Aranda de Duero. Los empiñonados son uno de los más característicos de nuestra historia, se trata de un dulce que toma su nombre de uno de sus ingredientes, los piñones, y que se empezaron a producir hace más de 60 años por un pastelero local.

Ademásse pueden disfrutar de otros postres típicos como las famosas rosquillas ciegas, el arroz con leche y otra infinidad de postres que podrás descubrir recorriendo nuestra ciudad.

Mejores restaurantes de Aranda de Duero:

- El 51 del Sol

- La Pícara Gastroteca

- El Lagar De Isilla

- Casa Florencio

Ezcaray (La Rioja): Uno de los principales atractivos en Ezcaray es su cocina gastronómica, que combina las recetas de siempre, junto con innovaciones y nuevas técnicas de cocina.

Mejores restaurantes de Ezcaray:

- Restaurante Echaurren: Ya cuenta con su segunda Estrella Michelin, y en él coexisten, de un modo diferenciado, la cocina creativa o vanguardista de Francis Paniego junto a los platos tradicionales que ya cocinaba su madre Marisa Sánchez. Ambos son poseedores del Premio Nacional de Gastronomía.

- Restaurante Casa Masip: En este establecimiento se puede elegir entre varios menús con las mejores opciones de la temporada y con una gran variedad de surtido micológico de la zona. Cuenta también con un Gastrobar, pensando para los amantes del buen tapeo.

- El Rincón del Vino

Trujillo (Cáceres): Son muchos los productos de calidad que se encuentran en este pueblo, entre los que destacan las migas extremeñas, que es un plato típico y contundente que presta muy bien los días que hace frío. Además, puede llevar ingredientes variados como ajos, longaniza, tocino y otros derivados del cerdo. Se puede servir también acompañado de pimientos, sardinas o chorizo, entre otros.

También destaca el zorongollo, que se elabora a base de pimientos asados, tomates, ajo y aceite de oliva, y que se trata de un acompañante ideal de las carnes. También es fundamental en la zona su jamón ibérico, así como la Torta del Casar, pasando por la manteca colorá y la sopa del obispo.

Mejores restaurates de Trujillo

- La Abadía Tapeando

- Alberca Asador

- El 7 De Sillerias

- Corral del Rey - Restaurante Asador

- Mesón Hostal Hueso