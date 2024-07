¿Cuánto tendrán que pagar de seguro Santiago Segura y José Mota por el castillo de Pedraza?

El productor Luis Álvarez, Santiago Segura (con una participación mínima) y José Mota son algunos de los nombres que están detrás de la compra del castillo de Pedraza (Segovia), en el que quieren desarrollar un proyecto cultural. El anuncio se ha conocido a la misma vez que la compañía de seguros digital Tuio presentaba un estudio sobre el precio que habría que pagar por asegurar viviendas históricas que pertenecieron a grandes genios de nuestra historia. Y entre ellos, estaba el Castillo de Pedraza de Zuloaga, una de las más importantes fortalezas de Europa y que consta de 683 metros habitables. En él se guardan una colección de obras del pintor y también de otros autores como el Greco o Goya, y es un centro de gran interés cultural en la zona.

Por asegurar la superficie habitable del castillo Segura, Mota y compañía tendrían que pagar 484 € al año (40 € al mes). Se dice que Zuloaga compró el castillo segoviano porque le fascinaba la historia del castillo y quería un lugar tranquilo para pintar. Y es que está lleno de leyendas, como la del fantasma que deambula por los pasillos y del que el propio pintor hablaba a sus visitas. Si realmente Zuloaga lo vio, podría incluirlo como habitante adicional en su seguro con Tuio, y así garantizaríamos la protección de los dos compañeros. Lo que no hemos calculado es el contenido, y es que hay mucho arte.

El estudio de la aseguradora ha recorrido España "proponiendo" a todos los genios de la pintura, literatura y la canción, que aseguraran sus viviendas: Cervantes, Picasso, Lorca, Dalí, Zuloaga y Concha Piquer podrían haber contratado pólizas de entre 400 y 1000 euros con el fin de asegurar aquellos hogares que guardaron y protegieron sus tesoros artísticos.

Efectivamente, algunos hoy son museos, pero fueron viviendas y el cálculo de un hipotético seguro de hogar tuvo que observar la superficie, la situación, el contenido y el continente. Pólizas que habrían tratado de preservar uno de los legados más importantes.

El Castillo de Pedraza de Zuloaga, en Segovia, que fue vendido hace apenas unos días y que es uno de las más importantes fortalezas de Europa consta de 683 metros habitables. En él se guardan una colección de obras del pintor y también de otros autores como el Greco o Goya, y es un centro de gran interés cultural en la zona.

Así, Salvador Dalí en su Casa de Portlligat, Cadaqués (Girona), hoy casa-museo, tendría que haber abonado 461 € al año (38 € al mes) por asegurar 522 metros cuadrados de vivienda frente al mar. Allí trabajó y vivió durante 52 años, así que habría mucho de su obra entre sus paredes que proteger. Dicen que en su residencia había un ocelote (mezcla de gato y tigre) que, como buena mascota, estaría incluida en la responsabilidad civil de los seguros de Tuio. Se cuenta que pagaba las cuentas con dibujos en servilletas de papel, lo que para una aseguradora digital que se gestiona a través de una app por el móvil no es el procedimiento más adecuado. Pero, como siempre escuchamos a los clientes, podríamos estudiarlo: un boceto de Dalí bien vale un seguro.

Miguel de Cervantes Saavedra habría sido un buen usuario de seguro de hogar. Creció en Alcalá de Henares, Madrid, donde está su casa-museo, pero escribió su obra en diferentes casas del Barrio de las Letras de Madrid, donde un seguro de inquilinos le hubiese venido muy bien. Aunque en el siglo XVI los seguros digitales no estaban muy en boga, la casa familiar donde vivió con sus padres habría estado totalmente segura por 569 € al año (47 € al mes). Su museo es mucho más grande en la actualidad, pero el escritor sólo ocupó una parte. Sus personajes, por muchos molinos que derribaran, estaban cubiertos por esta hipotética póliza, incluido su alter ego el Licenciado Vidriera.

Siglos después, Picasso nacía en Málaga, en un edificio de 6.000 metros cuadrados (en la actualidad). Este seguro de hogar se va un poco de precio dada la superficie, ascendiendo a

1.340 € al año (111 € al mes) porque habría tenido en cuenta el contenido de un lugar donde seguro había mucho arte colgado de las paredes. Los problemas para el pintor malagueño no habrían sido solo el precio, pues Tuio tendría muchas dificultades para gestionar la contratación de esa póliza porque su nombre tenía ¡21 palabras! No hay formulario de un seguro digital que tenga espacio para una cosa así.

Cuando Miguel de Unamuno fue nombrado rector de la Universidad Complutense (Salamanca) en 1G00, se le otorgó el uso de la vivienda que hoy es su casa-museo. En este caso, el escritor, que escribió gran parte de su obra en esta ciudad también escenario de grandes acontecimientos de su vida hubiese tenido que optar por una póliza para inquilinos (que también las hay). Aunque Tuio informa de que no asegura universidades, se podría haber hecho cargo de este piso pegado a las Escuelas Mayores de la ciudad castellana y proteger la vivienda de Unamuno por 451 € al año (37 € al mes). No era un piso muy grande, pero no por ello menos importante.

Lo mismo ocurre con una de las casas más visitadas de la ciudad de Toledo, la de El Greco. Con 1.461 metros cuadrados, el seguro habría costado 641 € al año (53 € al mes). No sabemos si habría contratado un seguro de hogar porque, aunque vivió en Toledo donde está su obra y su familia, nunca se supo exactamente cuál era su vivienda. Se cree que la que alberga el museo, pero no lo podemos confirmar. Y aunque guarde un misterio (como la vida y la obra de El Greco), Tuio habría recomendado asegurar esta propiedad que hoy es su museo porque es lo mejor que podemos hacer para preservar su obra y su legado.

En A Matanza, en Padrón (A Coruña), la casa-museo Rosalía de Castro ocupa un edificio donde la gallega vivió sus últimos años. Se trata de una casa rural rodeada de campos, pero si tenemos en cuenta los 415 metros cuadrados que ocupó, su seguro de hogar habría ascendido a 44G € al año (37 € al mes). Como curiosidad, el billete de 500 pesetas tenía el rostro de la escritora, así que en el mundo analógico con 10 de ellos habría pagado una cuota anual.

No debemos olvidarnos de las segundas residencias, así la Huerta de San Vicente (Granada), que es la casa donde la familia de Federico García Lorca pasaba los veranos y les costó 200

€. Hoy el seguro ascendería a 473 € al año (39 € al mes). Y no solo serviría para proteger esta casa de campo, sino para asegurar la obra de Dalí que, dicen, colgaba de sus paredes y que era un regalo del pintor al poeta granadino.

Los seguros de hogar ofrecen diferentes tarifas según el lugar donde se ubican y los posibles riesgos. Así, la Casa de César Manrique en Haría, Lanzarote debería tener en cuenta el viento, aunque para los visitantes tenga más importancia la belleza de la isla y el interior de la misma. El pintor, escultor y artista habría tenido que abonar la cantidad de 624 € al año (52 € al mes) para asegurar este emblemático lugar.

Y si hemos hablado de artistas y de sus casas-museo, no podemos olvidar a otros genios como Concha Piquer, en Valencia, un seguro con mucho arte que habría costado 439 € al año (36 € al mes). Son más de 500 metros cuadrados que debieron escuchar mucha de la mejor copla y hoy muestran vestidos y enseres de una de las grandes.