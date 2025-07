La cubana Odalys Interián con ‘Y la muerte se muere’, gana el IV Premio Rey David de Poesía Bíblica Iberoamericana

Un prestigioso jurado integrado por poetas, académicos y responsables de entidades culturales de España, Portugal y América Latina, acaba de dar a conocer su veredicto desde Salamanca, concediendo el IV Premio Rey David de Poesía Bíblica Iberoamericana a la poeta Odalys Interián Guerra (La Habana, 1968), por su libro ‘Y la muerte se muere’, uno de los 10 trabajos finalistas de los 280 obras presentadas a este singular certamen, en el que participaron poetas de 16 países, y que se ha convertido en referencia ineludible en cuanto a la poesía escrita desde anclajes bíblicos.

Interián Guerra, quien se presentó al concurso bajo el seudónimo de ‘Rut’, es poeta, y narradora cubana residente en Miami, dirige la editorial Dos Islas. Tiene publicado los libros: Respiro invariable; Salmo y Blues; Sin que te brille Dios; Esta palabra mía que tú ordenas; Atráeme contigo; Acercamiento a la poesía; Nos va a nombrar ahora la Nostalgia; Donde pondrá la muerte su mirada; Te mueres, se mueren, nos morimos, Aunque la higuera no florezca, esta es la oscuridad, Un gorjeo de piedra para el pájaro ciego. Su obra poética y narrativa ha aparecido en revistas y antologías de varios países. Premiada en el prestigioso Concurso Internacional Facundo Cabral 2013 y en el certamen Hacer Arte con las Palabras 2017. Primera mención en el I Certamen Internacional de Poesía “Luis Alberto Ambroggio” 2017 y tercera mención en el mismo concurso de 2018. Fue merecedora del segundo premio de cuento de La Nota Latina 2016; Premio Internacional ‘Francisco de Aldana’ de Poesía en Lengua Castellana (Italia) 2018; Premio en el concurso Dulce María Loynaz, (Miami 2018), en la categoría Exilio.

Sobre el libro ganador, la poeta ecuatoriana Ana Cecilia Blum, miembro del jurado, destaca: “La voz poética rompe el silencio hasta encontrarse con los hilos de tristeza, y lo hace con un canto de ‘aleluyas que ensanchan la vena del sol’. El poema es un instrumento que quiere ordenar los pedazos de la muerte, exhibiéndolos ante la luz, como quien transforma lo oscuro en reliquia de misericordia. Una de las imágenes más bellas y potentes —‘Dios mide el tiempo con su sombra’— nos introduce en una atemporalidad sagrada, donde el devenir no es lineal, sino sacramental. El tiempo no se escapa: se habita. La palabra es principio reconciliador, y al unísono, martillo que golpea los verbos del dolor. El poeta se transforma en vidente, y el poema en un altar de oráculos colectivos. En su médula, vibra la filosofía del ser y del infinito. El texto pregunta con la carne: ‘¿Qué es sentir? ¿Qué es hilar un rastro en la tormenta?’ No hay respuestas absolutas, solo la lucidez que transforma al yo en algo inalcanzable, pero iluminado por el abismo de la eternidad, “con una estrella clavada en la nuca.”

Para Alfredo Pérez Alencart, presidente del jurado, lo valioso de este resultado ha sido el “constatar que la Poesía de raíz cristianan goza de muy buena salud, donde muchos poetas no esconden sus escritos sedimentados en los versos perennes del Libros de los Libros. Se han cumplido nuestros objetivos al convocar el premio; esto es, el alentar a que poetas de todas las edades vuelvan sus ojos ante la inmensa poesía contenida en la Biblia, abriendo así sus corazones y sus entendimientos al magma derivado del Amado galileo, Poeta mayor del Reino”.

Entrega en Salamanca

El Premio Rey David de Poesía Bíblica Iberoamericana ha sido creado en Salamanca bajo el amparo de TIBERÏADES, la red iberoamericana de poetas y críticos literarios cristianos, que dirige el poeta peruano-español Alfredo Pérez Alencart, profesor de la Universidad de Salamanca. El premio tiene el auspicio de la Sociedad Bíblica de España (SB) y del Fondo Jacqueline Alencar para la Difusión de la Poesía Bíblica, tanto para la publicación del libro premiado como para la dotación económica. El pintor Miguel Elías ofrecerá una pintura original, “Rey David, poeta”, a la ganadora.

El jurado estuvo integrado, además de Alencart, por Juan Antonio Massone (Chile), Francisca Noguerol (España), Mar Russo (Argentina), Ana Cecilia Blum (Ecuador), Luis Fajardo (España), Gabriel Chávez Casazola (Bolivia), Leocadia Regalo (Portugal), Juan Carlos Martín Cobano (España) y Marcelo Gatica (Chile).

El premio se entregará en Salamanca el próximo 13 de octubre y dentro del marco del XXVIII Encuentro de Poetas Iberoamericanos, que estará dedicado a los poetas Carlos Aganzo (España) y Gabriel Chávez Casazola (Bolivia), además de memorar, como poeta, el centenario de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite.