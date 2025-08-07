Detienen a un conductor de 71 años que atropelló a un ciclista y huyó del lugar en Palencia

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 71 años por atropellar a un ciclista y además huir del lugar en una carretera de la provincia de Palencia.

El suceso ocurrió sobre las 12:15 horas del pasado martes, cuando el conductor adelantó a un grupo de ciclistas y golpeó a uno de ellos, causándole heridas de diversa consideración, y dándose a la fuga, según ha informado este jueves la Guardia Civil.

Hasta el punto del siniestro se desplazaron efectivos del Subsector de Tráfico, que se encargaron de reconstruir lo ocurrido, así como servicios médicos de emergencia, que evacuaron al ciclista en helicóptero debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Poco después, los agentes localizaron el vehículo implicado en una localidad cercana y procedieron a la detención del conductor, a quien se le imputan delitos de lesiones por imprudencia y abandono del lugar del accidente.

Las diligencias instruidas y el detenido han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Palencia.