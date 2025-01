“Dije que había sido yo porque él me amenazó con matar a mi familia”, asegura la acusada de matar a una mujer en Cembranos (León)

“Cuando llegó la Guardia Civil MM.G.R. me dijo que me inculpara y que él me pondría un abogado bueno para defenderme, así que dije que había sido yo porque también me tenía amenaza con matar a mi familia y yo le hago caso en todo porque una vez me dijo que había hecho algo parecido en Brasil”, aseguró hoy en la Audiencia Provincial de León FM.V.R., una de las dos personas acusadas de la muerte violenta de una mujer, YB.G.J., en una vivienda de la localidad leonesa de Cembranos.

En su declaración a la Fiscalía, acusación y su propia defensa, porque se negó a declarar a la defensa del otro acusado, la mujer relató que la noche antes del día de los hechos, el 16 de marzo de 2021, estaba junto a su amiga y compañera de trabajo en el club donde ejercían la prostitución. Como querían salir de fiesta, llamaron a MM.G.R. para que fuera a buscarlas y se fueron a su casa, donde bebieron, consumieron cocaína e hicieron un trío.

Fue en la mañana siguiente cuando, según su relato, ellas se querían ir pero, ante la negativa del hombre, “ YB.G.J. empezó a insultarle hasta que él sacó una pistola”, mientras que la acusada le pegó con la mano en la cara “para que se callara” y la víctima decidió intentar huir de la casa, lo que hizo saltar la alarma.

Los dos acusados y la víctima pasaron la mañana en la vivienda consumiendo sustancias, hasta que MM.G.R. les dijo que las llevaba de vuelta al club, aunque antes pararon en un taller. De acuerdo con el relato de YB.G.J., las dos mujeres mantuvieron una discusión cuando se encontraban solas en el vehículo, en el transcurso de la que ella le dio un puñetazo a la ahora fallecida.

“Cuando MM.G.R. salió del taller y nos llevaba al club, YB.G.J. hizo una llamada, le preguntó a quién y ella dijo “¿a ti qué te importa, hijo de puta?”. Él se volvió loco, estaba descontrolado y dio la vuelta con el coche diciendo “ahora sí que te mato”. Yo me puse nerviosa, pasé para la parte de atrás y empecé a pegarla porque era su culpa que volviéramos a casa; yo ya había convivido antes con él y sabía cómo era”, contó.

Una vez de vuelta a la vivienda el acusado mandó a la también acusada meterse en casa y que bajó a la víctima del coche “a rastras diciendo que ahora se iba a enterar de lo hijo de puta que podía llegar a ser”. En el interior de la casa, “MM.G.R. empujó a YB.G.J., que cayó al suelo y se puso encima de ella diciendo de nuevo que “ahora se iba a enterar de lo hijo de puta podía llegar a ser”.

“MM.G.R. le ató las manos a YB.G.J. y le empezó a dar con el pie en la cabeza. Después se puso encima de ella y la empezó a poner más cinta de embalar, yo le pedí que parara y me dijo que o me estaba callada si no quería ser la próxima”, dijo FM.V.R., a lo que añadió que el acusado la levantó del suelo por el brazo cuando la fallecida ya no se movía y le dijo que había llegado la Guardia Civil y que se inculpara. “Él se fue y yo tiré un cubrecamas encima del cuerpo de YB.G.J. y me escondí en un armario”, añadió.

A respuestas de las partes, FM.V.R., una de las acusadas de matar de forma violenta a YB.G.J. en la vivienda de MM.G.R. de Cembranos, la mujer afirmó de forma rotunda que ella no participó de forma activa ni en la asfixia, ni en las ataduras ni en la cobertura del cuerpo de la víctima, así como que no la golpeó nada más que en el interior del coche. Sí que reconoció sentirse “responsable” de la muerte de la mujer porque “si no le hubiera dicho que fuéramos ahí, nada de esto habría pasado”, informa Ical.