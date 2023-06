Dimisión, por mínima dignidad

Una situación kafkiana e inaudita en una democracia europea, eso es España. En los últimos diez días. 24 de Mayo, el Gobierno no dará la cifra real de paro hasta el 28 de mayo. La compra de votos en Melilla abre una crisis en la izquierda. El Consejo de Estado califica la ley de paridad de “inconveniente” . Un Consejero y el partido pro marroquí en la diana del caso de compra de votos en Melilla. El fraude electoral estalla en la izquierda vinculada a Sumar.

El Fiscal europeo pide a la Guardia Civil informes instados en febrero en relación al caso “Mediador -Tito Berni” y la fundación pública presidida por la vicepresidenta Calviño. El control del fraude preocupa a Europa y no hay respuesta a la petición de Monika Hohlmeier… se queja de falta de transparencia del Gobierno y recuerda que permisividad “cero” con la corrupción. Tampoco sabe los destinatarios finales de los fondos. Día 25, el escándalo de compra de votos salta de Melilla al PSOE de Mojacar. Bolaños apadrinó candidatura de acusados por comprar votos. Ferraz borra rastro de la intervención del ministro apadrinando ello. 180000 vascos expulsados por los terroristas y el nacionalismo. Bruselas pide un ajuste presupuestario de cerca de 10000 millones para 2024. Día 26, Sánchez calla ante el alud de escándalos que le afectan en la compra de votos. Tribunal de Londres exige 120 millones de euros en laudos por las renovables. Día 27, la fiscalía apunta que los votos comprados en Melilla fueron con fondos de contratos públicos. El Gobierno y la Junta dieron 50 millones al cliente del marido de la ex directora general de la Guardia Civil.

Día 28, las elecciones locales hacen tambalear al presidente del Gobierno, pero se esconde en Moncloa. Durante quince días ha prometido más de 10000 millones desde el púlpito electoral mezclando al consejo de ministros, sin sonrojo alguno.

El presidente del Gobierno convoca elecciones el lunes 29 . La gobernabilidad de Navarra en manos de Bildu y no se desmiente categóricamente y de inmediato por la presidenta Navarra ni por el presidente del Gobierno. Lo primero que dice la presidenta de Navarra es que quiere de nuevo una mayoría progresista. Día 31, el Gobierno intenta frenar el desconcierto y malestar europeo. El Fiscal General asegura la plaza a Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática. Día 1 de Junio, análisis de un discurso incendiario en el Congreso, el día anterior, del presidente del Gobierno.

Ayer, el jefe de Gobierno, tras una declaración, se va de la comparecencia con la presidenta de Moldavia, antes del comienzo de las preguntas, dejándola sola. Esto, y todo, ejemplar…

Solo esta breve relación de sobresaltos inimaginables en democracia han precedido pocos días antes a las elecciones municipales, y tras ellas, esta semana, de no creer, en un jefe de Gobierno. Convoca elecciones el mismo lunes y a mitad de semana se convierte ya sin caretas en filocomunista y populista y dice que no entiende porque los españoles han votado así, cuando ha hecho tanto. Acusa sin que nadie le haya dicho nada de que van a detenerle por pucherazo. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Esto es gravísimo pues a todas luces … .¿está adelantando, poniendo la venda antes de la herida, excusa de algo que está pensando precisamente hacer? Acusa de la campaña feroz de los grandes medios… pero son los que va a comprar con más de 400 millones para seguir en su línea a lo largo de la legislatura. Acusa de que quieren derogar el Sanchismo … pero se ha saltado todas las normas de la democracia.

No podemos dar crédito a tanta demagogia y modos faraónicos en un jefe de gobierno democrático y europeo.

Quien se ha saltado los valores más esenciales, la mínima dignidad, el respeto a la persona, quien se ha saltado todos los límites pactando desde hace cuatro años con terroristas - se lo tiene que recordar ayer mismo el jefe de ese partido que ha incorporado asesinos y terroristas a las listas - , quien ha despreciado todos los días a las víctimas de tanta tragedia terrorista y a sus familias, se permite ahora decir amenazante que quieren derogar el Sanchismo. Quien ha roto y desacreditado a su partido, despreciando a las personas más representativas y meritorias del mismo, quien ha quebrado la confianza de millones de españoles engañados por el, dice ahora malhumorado que quieren derogar el Sanchismo.

Quien tanto daño ha causado a España, quien antepone su irresponsable y malvado maquiavelismo, quien desprecia la palabra y las cosas más importantes de las personas, no puede permitirse dar lección de nada.

Quien ha desacreditado a España ante Europa y ante el mundo, no puede buscar una sola excusa, acusando de nada a los demás. Solo ha de dimitir y pedir perdón permanente a todos los españoles, -además de pagar tanto desmán- sean del color que sean, por mínima dignidad.