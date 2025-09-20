La Diputación de Zamora renueva el centenario puente sobre el río Eria en Villaferrueña

La Diputación de Zamora, que preside Javier Faúndez, ha aprobado inicialmente el proyecto para reparar el histórico puente sobre el río Eria, en la carretera ZA-P-1511 a su paso por Villaferrueña.

La actuación, con un presupuesto de 260.154,34 € (IVA incluido) financiado con cargo al Superávit 2024, está incluida en el Plan Extraordinario de Inversiones 2025-2027 presentado hace unos meses por el presidente de la Diputación al Consejo de Alcaldes de Zamora.

El puente, con más de 100 años de historia, consta de siete vanos de 15 metros y un ancho de cuatro metros, y su tablero tipo “pi” cuenta con nervios y losas que serán objeto de una reparación integral. Entre los trabajos previstos destacan:

- Sustitución de los elementos de apoyo por apoyos elastoméricos.

- Reparación de desperfectos en el tablero, pilas y estribos.

- Reconstrucción de las juntas de dilatación y limpieza de espacios entre vigas.

- Tratamiento del hormigón y de las armaduras dañadas mediante picado, saneo y aplicación de mortero especializado.

- Izado del tablero con equipos hidráulicos para reemplazar los apoyos de manera segura y precisa.

El proyecto se expondrá al público durante veinte días hábiles, permitiendo que ciudadanos y entidades presenten alegaciones. Una vez finalizado este plazo, se licitará la obra, que reforzará la seguridad y conservación de uno de los puentes históricos más importantes de la provincia.

Con esta actuación incluida en el Plan Extraordinario de Inversiones, la Diputación reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio y la mejora de la red viaria provincial, garantizando la movilidad y seguridad de los vecinos y vecinas de Villaferrueña.